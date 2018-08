Media Markt lockt derzeit mit einem günstigen Google-Home-Bundle: Sie kaufen ein Google Home und erhalten den Google Home Mini zum Sonderpreis. Fast 74 Euro gespart.

Vergrößern Media Markt: Google Home & Home Mini zum Schnäppchen-Preis © Media Markt

Media Markt verkauft bis zum 2. September 2018 ein Bundle aus Google Home und Google Home Mini für 129 Euro statt 202,98 Euro. Sie sparen also fast 74 Euro gegenüber dem Einzelpreis der beiden smarten Lautsprecher.

Sowohl Google Home als auch Google Home Mini bieten die identischen Funktionen, um per Sprache unterschiedliche Aufgaben des Alltags zu meistern und verschiedene Smart-Home-Geräte per Sprachbefehl zu bedienen. Der Google Home liefert aber dank seiner Größe den besseren Sound. Wir stellen Google Home und Google Home Mini in diesem Test ausführlich vor.



Hier Google Home und Google Home Mini für 129 Euro statt 202,98 Euro kaufen.