Media Markt: Google Home Mini für 25 Euro

Media Markt verkauft nur heute ab 20 Uhr bis morgen 9 Uhr den Google Home Mini für 25 Euro statt der sonst üblichen 47,99 Euro.

Media Markt verkauft nur heute (10. Oktober 2018) ab 20.00 Uhr bis morgen (11. Oktober 2018) 9.00 Uhr den Google Home Mini Smart Speaker mit Sprachsteuerung in Karbon für 25 Euro statt der sonst üblichen 47,99 Euro. Wie unser Preisvergleich zeigt, ist das ein unschlagbar niedriger Preis – so günstig bekommen Sie den smarten Lautsprecher von Google sonst nirgends.

Der Home Mini bietet die gleichen Funktionen wie der größere Google Home, nur seine Soundausgabe ist bedingt durch die geringere Größe natürlich nicht ganz so gut. Der Google Assistant ist ebenfalls mit an Bord, Sie bedienen den Home Mini also nur per Sprachbefehl.



Google Home Mini in Karbon für 25 Euro statt der sonst üblichen 47,99 Euro kaufen (nur von 10.10. 20 Uhr bis 11.10. 9 Uhr)