Media Markt: Galaxy S7 für 396 Euro im Angebot

Bei Media Markt sind aktuell unter anderem das Samsung Galaxy S7, Xbox One S und Beats Solo 2 Kopfhörer im Angebot.

Vergrößern Media Markt Aktion: Dieser Sommer braucht mehr Sechs!

Unter dem Motto "Dieser Sommer braucht mehr Sechs!" lockt Media Markt am Dienstag mit sechs Angeboten zu "sechsy Preisen". Zu den Highlights zählt das Samsung Galaxy S7 mit 32 GB, welches in den Farben Schwarz, Gold, Weiß, Silber und Pink aktuell sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop von Media Markt für 396 Euro statt 599 Euro (UVP) erhältlich ist.

Ein guter Preis, wie auch in Blick in den PC-WELT Preisvergleich zeigt, laut dem das Smartphone anderswo etwa 50 Euro teurer ist. Allerdings: Amazon hat schnell reagiert und den Preis für das Galaxy S7 ebenfalls auf 396 Euro reduziert. Aber lohnt sich überhaupt der Kauf des Galaxy S7, wenn mit dem Galaxy S8 bereits der Nachfolger erhältlich ist? Diese Frage beantworten wir in diesem Artikel.

Lesetipp: Samsung Galaxy S7 im Test



Die Xbox One S ist bei Media Markt ebenfalls im Angebot. Genauer: Die Xbox One S mit 500 GB Festplatte und dem hervorragenden Rennspiel Forza Horizon 3. Statt 299 Euro (UVP) verlangt Media Markt für dieses Bundle am Dienstag 186 Euro. Auch dieser Preis geht laut dem PC-WELT Preisvergleich in Ordnung.

Die weiteren Angebot des Tages bei Media Markt am Dienstag (6. Juni):