Media Markt: 3 Switch-Games für 111 Euro

Bei einer Media-Markt-Aktion können Nintendo-Switch-Spieler momentan drei Spiele für nur 111 Euro kaufen. Dabei kann auf das gesamte Sortiment zurückgegriffen werden.

Vergrößern 3 Nintendo-Switch-Games für 111 Euro © Media Markt

Für Fans der Nintendo Switch hat Media Markt zurzeit ein ganz besonderes Angebot. Im Aktionszeitraum von 22. August bis 2. September können sich Gamer drei Spiele aus dem gesamten Sortiment an Nintendo-Switch-Spielen aussuchen und diese zu einem Preis von nur 111 Euro kaufen. Ein tolles Angebot, wenn man bedenkt, dass einzelne Spiele sonst teilweise bis zu 80 Euro kosten. Die Aktion ist im Markt selbst als auch auf der Webseite von Media Markt verfügbar.

Als Beispielpaket würden sich zum Beispiel diese drei Titel anbieten: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Normalpreis: 56,99 Euro), Fire Emblem Warriors (Normalpreis: 59,99 Euro) und Nintendo Labo – Robo Set (Normalpreis 64,99 Euro). Für diese drei Titel würden Sie im Normalfall 181,97 Euro berappen, Sie würden also satte 70,97 Euro sparen. Jedoch sollten Sie sich nicht zu lange Zeit lassen. Einige der Titel sind nämlich schon ausverkauft. Der nachfolgende Link führt Sie direkt zur Aktion auf der Media-Markt-Webseite:

3 Nintendo-Switch-Games für 111 Euro

Ahnliches Angebot für PC-, PS4- und Xbox-One-Spieler



Für PC, Playstation-4- und Xbox-One-Besitzer gibt es bei Media Markt ein ähnliches Angebot. Hier gibt es die Aktionen 3 für 49 Euro, sowie 3 für 79 Euro je nach Preiskategorie. Mehr Informationen zu dieser Aktion finden Sie hier:

3 Spiele für 49 bzw. 79 Euro aussuchen

Weitere tolle Schnäppchen in unserem Schnäppchen-Blog

Im PC-WELT-Schnäppchen-Blog präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden sich PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Hier geht’s zum Schnäppchen-Blog