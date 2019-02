Matebook 13 vorbestellen - Mate 20 Lite kostenlos dazu

Michael Söldner

Wer das neue Ultrabook von Huawei vorbestellt, erhält das Smartphone Mate 20 Lite gratis zum Kauf.

Vergrößern Das Matebook 13 ist sehr schlank und handlich. © huawei.com

Mit dem Matebook 13 bietet der chinesische Hersteller Huawei sein günstiges Ultrabook ab dem 25. Februar auch hierzulande an. Vorbesteller des für 999 Euro angebotenen Huawei Matebook 13 sollen mit einer besonderen Aktion gelockt werden: Wer das Ultrabook vorbestellt, erhält das Smartphone Huawei Mate 20 Lite gratis. Das Smartphone hat einen Wert von 349 Euro, die Aktion könnte sich für einige Nutzer also lohnen. Das seit Anfang November in China erhältliche Matebook 13 soll als Antwort auf Apples MacBook Air dienen. Das Gerät besitzt einen touchfähigen IPS-Bildschirm mit 13 Zoll in der Diagonale und einer Auflösung von 2160 x 1440 Pixeln.

Als Prozessor kommt im Matebook 13 wahlweise ein Intel Core i5-8265U oder Core i7-8565U aus der achten Generation zum Einsatz. Beide CPUs haben vier Kerne, die mit 1,6 bzw. 1,8 GHz arbeiten. Kurzzeitig können sie sich aber auf 3,9 bzw. 4,6 GHz hochtakten. Huawei verbaut weiterhin 8 GB RAM und eine PCIe-NVMe-SSD mit 256 oder 512 GB. Im Einschaltknopf des Ultrabooks ist ein Fingerabdruckleser verbaut. Dafür sind die Anschlüsse sehr übersichtlich: Neben zwei USB-C-Buchsen gibt es nur einen Kopfhöreranschluss. Für die Aktion des kostenlos beigelegten Mate 20 Lite müssen sich Nutzer nach der Markteinführung registrieren. Was das Mate 20 Lite zu bieten hat, erfahren Sie in unserem ausführlichen Testbericht .

Huawei-Vorbestelleraktion anschauen