Massiver Facebook-Shitstorm gegen Verkehrsbetriebe

Die Verhaftung eines 18-jährigen Entdeckers einer Lücke sorgt in Ungarn für massive Proteste unter den Facebook-Nutzern.

Vergrößern Die Facebook-Seite der Verkehrsbetriebe in Ungarn wird mit negativen Bewertungen überhäuft

Der Fall erhitzt aktuell die Gemüter bei ungarischen Facebook-Nutzern. Ein 18-jähriger Jugendlicher war nach der Entdeckung einer Sicherheitsanfälligkeit bei einem Online-Ticket-Dienst mitten in der Nacht verhaftet worden. In der Folge werden die Facebook-Seiten von T-Systems und der Budapesti Közlekedési Központ (BKK), die in der ungarischen Hauptstadt die öffentlichen Verkehrsbetriebe betreibt, mit 1-Sterne-Wertungen überhäuft. Bei der internationalen Facebook-Seite von T-Systems gingen bereits über 5.000 Beschwerden ein. Auf der Facebook-Seite der BKK über 46.000.

Der Jugendliche hatte eine Schwäche in dem von T-Systems für die BKK entwickelten Online-Ticket-System entdeckt. Er hatte herausgefunden, dass sich über die mit Browsern mitgelieferten Browser-Tools das Online-Ticket-System austricksen ließ. Dazu musste er lediglich die Seite mit den Entwicklertools des Browsers (F12 in Firefox) öffnen und konnte dann anschließend den Preis für ein Ticket über kleine Veränderungen am Quellcode manipulieren. Das von BKK eingesetzte System überprüfte nicht server-seitig die von dem Client-Browser übertragenen Informationen. Aus diesem Grund konnte der Jugendliche ein Ticket statt für 9459 ungarische Forint für 50 Forint erwerben, also für umgerechnet 17 Euro-Cent statt 31 Euro.

Der Jugendliche wollte mit seinem Kauf die Schwäche nur testen und meldete sie anschließend beim BKK. Dort wurde allerdings den Berichten aus Ungarn zufolge sofort die Polizei eingeschaltet. Unter dem Vorwurf, der Jugendliche habe das System gehackt, wurde er mitten in Nacht dann verhaftet.

Auf Facebook protestieren die Nutzer lautstark gegen das Verhalten der BKK. Vor allem auch deshalb, weil die BKK mit T-Systems ein derart lächerlich gesichertes Online-Ticket-System anbietet. Die Facebook-Protestler verwenden einen vorgefertigten Text, der auch in englischer Sprache verbreitet wird. Nach den ungarischen Nutzern schließen sich auch immer mehr Facebook-Nutzer aus anderen Ländern den Protesten an.