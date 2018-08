MagentaMobil: Mehr Datenvolumen, aber teurer

Die Deutsche Telekom hat ihre Magenta-Mobil-Tarife angepasst. Kunden erhalten mehr Datenvolumen, müssen aber auch mehr bezahlen.

Vergrößern Magenta Mobil: Kunden erhalten mehr Datenvolumen müssen aber auch mehr bezahlen. © Telekom

Die Deutsche Telekom hat ihre Magenta-Mobil-Tarife überarbeitet. Seit heute sind die neuen Tarife bereits im Buchungssystem der Telekom und Partner-Shops vorhanden. So sollen drei von fünf Tarifen mehr ungedrosseltes Datenvolumen erhalten. Aber neben dem Datenvolumen werden auch die Preise angepasst, und zwar nach oben. Preisänderungen gibt es speziell bei den Magenta-Tarifen S, M und L.

So kostet der Tarif Magenta Mobil S künftig 36,95 Euro statt bisher 34,95 pro Monat. Für den Aufpreis gibt es ein monatliches ungedrosseltes Datenvolumen von 2,5 GB statt bisher 2 GB.

Magenta Mobil M erhält zukünftig 5 statt 4 GB und kostet ab sofort 46,95 Euro statt den bisherigen 44,95 Euro.

Und auch Magenta Mobil L erhält Änderungen. Hier erhalten Sie nun 10 statt nur 6 GB Datenvolumen. Auch dieser Vertrag wird um zwei Euro teurer. So belaufen sich die monatlichen Kosten für den Vertrag nun auf 56,95 Euro. Vorher gab es den Tarif für 54,95 Euro.

Der Tarif Magenta Mobil XL , erhält eine ungedrosselte Datenflatrate. Der Preis bleibt bei diesem Vertragsmodell jedoch der gleiche, 79,95 Euro.

Vergrößern Die neuen Magenta Mobil Tarife. © Deutsche Telekom

Bisher galt das EU-Roaming-Modell der Deutschen Telekom nicht in der Schweiz. Das wurde zusätzlich geändert. Ab sofort gilt in allen Magenta-Mobil-Tarifen das EU-Roaming auch in der Schweiz.

Neben den Magenta-Mobil-Tarifen fällt noch etwas auf: Auf der Webseite der Deutschen Telekom sind die Premium-Smartphone-Tarife - bei denen Sie die Möglichkeit haben, sich alle zwölf Monate gegen Aufpreis ein neues Top-Smartphone zu sichern - alle bis auf den „Unbegrenzt“-Tarif verschwunden. Also entweder werden diese Tarife gestrichen oder sie erhalten von der Telekom zeitnah ein Update.

