Mafia 3 und Deus Ex MD für nur 10 Euro im Humble Monthly

Beim Humble Monthly erhalten Sie für 10 Euro sofort Mafia 3, Deus Ex Mankind Divided und God Eater 2. Die Details.

Vergrößern Das Humble Monthly im April 2018

Wer sich jetzt für das Humble Monthly im April 2018 entscheidet und 10 Euro dafür bezahlt, der erhält sofort die folgenden drei Spiele: Deus Ex Mankind Divided, Mafia III und God Eater 2 Rage Burst. Anfang April, genauer am 6. April um 19 Uhr, kommen dann diverse weitere Spiele hinzu.



Für Gamer, die sich gerne überraschen lassen, ist das Humble Monthly i mmer einen Blick wert. Zu einem festen monatlichen Preis (ab knapp 10 Euro) erhalten die Abonnenten von Humble Monthly immer zu Beginn eines Monats eine große Auswahl an PC-Spielen. In der Regel handelt es sich dabei um Steam-Schlüssel, immer häufiger gibt es aber auch sogenannte Humble Originals, also Spiele, die ihre Premiere über das Humble Monthly feiern.

Das Monats-Abo für Humble Monthly ist ab 12 US-Dollar erhältlich, also nur etwas knapp über 10 Euro. Zu diesem Preis kann das Monats-Abo jederzeit gekündigt werden. Wer sich für mehrere Monate bindet, der erhält das Abo auch für 11,67 US-Dollar/Monat (3-Monats-Tarif), 11,17 US-Dollar/Monat (6-Monats-Tarif) oder gar 11 US-Dollar/Monat (12-Monats-Tarif).

Mit dem Humble Monthly erhält man als Gamer immerhin auch die Gelegenheit, mal einen Blick auf Spiele zu werfen, die man bisher noch nicht auf dem Radar hatte. Und für den Fall, dass man ein Spiel in einem Humble Monthly bereits besitzt, gibt es auch die Möglichkeit, den Steam-Produktschlüssel in Form eines Steam-Geschenks zu erhalten.



Das Humble Monthly im März 2018 enthielt Spiele im Gesamtwert von etwa 180 US-Dollar. Darunter Dark Souls III (mit Add-On), Overgrowth, Lost Castle, Splasher, Aviary Attorney und Last Day of June.



Weitere Infos zum Humble Monthly finden Sie auf dieser Seite.

Übrigens: Beim aktuellen Humble Magix Bundle erhalten Sie Software im Gesamtwert von 900 Euro für nur 24 Euro. Weitere Infos zu diesem Bundle finden Sie in diesem Beitrag.