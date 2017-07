Luke Skywalker's Landspeeder bald erhältlich - für Kinder

Ein US-Hersteller bringt Luke Skywalker's Landspeeder auf den Markt. Leider nur für Kinder und Junggebliebene...

Vergrößern Ab September erhältlich: Luke Skywalker Landspeeder für Kinder © Radio Flyer / Youtube

Dies dürfte die Herzen von Star-Wars-Fans höher schlagen lassen: Der US-Hersteller Radio Flyer hat auf der Comic-Con in San Diego an diesem Wochenende den Luke Skywalker Landspeeder vorgestellt, der ab Anfang September ausgeliefert werden soll. Zunächst in den USA und später dann auch in Deutschland. Der US-Preis liegt bei 499 US-Dollar (ohne Steuern), was umgerechnet einem Preis von 430 Euro entspricht.

Vergrößern Der Spielzeug-Luftgleiter kommt auch nach Deutschland - allerdings später © Radio Flyer

Die schlechte Nachricht: Es handelt sich natürlich nicht um ein echtes Fahrzeug mit Anti-Schwerkraft-Antrieb, sondern nur um ein fahrbares Kinderspielzeug mit Elektromotor-Antrieb. Als Vorlage diente der X-34 Landgleiter aus "Star Wars Episode IV (Eine neue Hoffnung)". In dem Spielzeug können zwei Kinder mit insgesamt maximal 65 Kilogramm durch die Gegend düsen, inklusive Original-Audio-Effekten aus dem Film, Lichteffekten und mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 8 Kilometern pro Stunde. Aus der richtigen Perspektive, sind die Räder – wie im Youtube-Werbevideo – kaum zu sehen…