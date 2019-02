Lottohelden Winterschlussverkauf: Jetzt bis zu 50 % Rabatt sichern

Panagiotis Kolokythas

Alles muss raus! Und damit sind Jackpot-Millionen und lebenslange Renten gemeint... Bei Lottohelden.de ist diese Woche großer Winterschlussverkauf! Nur für kurze Zeit gibt es deshalb unschlagbare Sonderangebote für die beliebtesten Lotterien im Internet! Vom 11. bis zum 17. Februar sichern sich hier alle Neu- und Bestandskunden bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte Spiele!

Täglich um Mitternacht wird dabei ein neues Schnäppchen veröffentlicht. Darunter sind etwa stark rabattierte Tipps für die innovative US-Lotterie „Cash4Life“. Hier winkt ein lebenslanger Hauptpreis in Höhe von 1.000 Euro täglich. Oder vergünstigte Spielscheine für den deutschen Klassiker „LOTTO 6aus49“, wo immer mittwochs und samstags um die dicken Lotto-Jackpots gespielt wird.

Die täglichen Deals werden auf der Lottohelden-Website präsentiert und die Rabatte automatisch an der Kasse gewährt. Eine tolle Gelegenheit also, sich diese Woche zum kleinen Preis an der ein oder anderen Jackpot-Jagd zu beteiligen!

Spar-Angebot für Leser von PC-WELT und Macwelt

Auch Leser von PC-WELT und Macwelt können sich diese Woche bei Lottohelden.de Rabatte von bis zu 50 % sichern . Alle Angebote gelten exklusiv sowohl für Neu- als auch Bestandskunden.

Hier geht es direkt zum Lottohelden-Winterschlussverkauf.



Die Tipps sind direkt nach Abgabe für die ausgewiesene Lotterie und Ziehung gültig. Mit nur einem Klick sind Sie im Spiel! Alle Gewinner werden per E-Mail und SMS benachrichtigt und können sich ihre erzielten Gewinne automatisch auf das Bankkonto überweisen lassen.



Wie genau Lottohelden.de arbeitet und den Service realisiert, erfahren Sie hier in der AGB und in dieser FAQ.

Viel Glück!



Chance abhängig vom Angebot. Etwa bei LOTTO 6aus49: 1:140 Millionen. Teilnahme ab 18 Jahren! Suchtprävention: bzga.de