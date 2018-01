LOTTO-Glückswoche: Die beliebtesten Lotterien spielen und sparen - Advertorial

Sparen und gewinnen: Von Montag bis Sonntag gibt es jeden Tag eine spannende neue LOTTO-Aktion mit unterschiedlichen Lotterien. Lottohelden gibt bis zu 50 Prozent Rabatt auf die Teilnahmegebühr. Für Neu- und Bestandskunden.

Von Montag, 29. Januar 2018, bis Sonntag, 4. Februar 2018, gibt es auf pcwelt.de und macwelt.de jeden Tag eine neue LOTTO-Überraschung mit großem Spar-Potenzial: Cash4Life, EuroMillions, Lotto (an zwei Tagen), WorldMillions und EuroJackpot sowie SonntagsLotto. Lottohelden gibt über unsere Teilnahmelinks bis zu 50 Prozent Rabatt auf die eigentlich übliche Teilnahmegebühr an der jeweiligen Lotterie.



Wichtig: Alle Angebote gelten gleichermaßen für Neu- und Bestandskunden. Die Angebote sind ab Veröffentlichung die ganze Woche bis einschließlich Sonntag nutzbar.



So nehmen Sie teil: Wir stellen Ihnen jeden Tag ein Angebot ausführlich vor und liefern direkt dazu den Link zur Teilnahme, über den Sie den Rabatt bekommen. Sie können dann ab dem betreffenden Tag bis kommenden Sonntag an der jeweiligen Lotterie teilnehmen und dabei von dem Rabatt profitieren!



Für die noch nicht gestarteten LOTTO-Angebote geben wir als Appetithappen schon mal einen kurzen Ausblick – allerdings noch ohne Teilnahmelink. Den gibt es erst an dem Tag, an dem das Angebot startet. Eine Ausnahme ist nur der Samstag, 3.2.: Da veröffentlichen wir auch schon die Details und den Teilnahmelink für Sonntag. Der Sonntag-Link wird aber erst am Sonntag aktiv. Sie können den Sonntagsrabatt also erst am Sonntag buchen.

Und das sind die täglich neuen LOTTO-Angebote (für Neu- und Bestandskunden, gültig ab Erscheinen bis Sonntag):

Montag, 29.1.: 4 Cash4Life-Felder gratis!

Spielen Sie heute einen vollen Cash4Life-Schein und Sie erhalten zusätzlich weitere 4 Felder im Wert von 8 Euro gratis dazu!

Reduzierter Preis: 12 Euro.

Originalpreis: 20 Euro.

Rabatt für PC-WELT- und Macwelt-Leser: 8 Euro

Hier 10 Cash4Life spielen und 4 Felder gratis bekommen für 12,00 Euro statt für 20 Euro



Dienstag - EuroMillions-Überraschung (mehr dazu am 30.1.)

98 Millionen Euro warten am Dienstag in Europas größtem Jackpot!

Mittwoch - LOTTO-Überraschung (mehr dazu am 31.1.)

Der LOTTO-Jackpot wurde drei Mal in Folge nicht geknackt und steht nun schon wieder bei acht Millionen Euro.

Donnerstag - WorldMillions-Überraschung (mehr dazu am 1.2.)

Bei WorldMillions geht es um stolze 100 Millionen Euro.



Freitag - EuroJackpot-Überraschung (mehr dazu am 2.2.)

Dranbleiben lohnt sich: Der EuroJackpot erreicht diese Woche seine Maximal-Höhe von 90 Millionen Euro!



Samstag - LOTTO-Überraschung (mehr dazu am 3.2.)



Sonntag - SonntagsLotto-Überraschung (mehr dazu am 3.2.)

Wie genau Lottohelden arbeitet und den Service realisiert, erfahren Sie hier in der AGB und in dieser FAQ .

Teilnahme ab 18 Jahren! Suchtprävention: bzga.de