LiveWire: Harley-Davidson stellt erstes E-Motorrad vor

Im nächsten Jahr will Harley-Davidson sein erstes elektrisch angetriebenes Motorrad in den Handel bringen.

Vergrößern Die LiveWire von Harley-Davidson wird rein elektrisch angetrieben. © harley-davidson.com

Der US-Hersteller Harley-Davidson hat heute neue Details zu seinem ersten E-Motorrad bekannt gegeben. Das LiveWire getaufte Motorrad wird derzeit erstmals in Mailand der Öffentlichkeit präsentiert. Die Auslieferung des E-Bikes soll im kommenden Jahr erfolgen. Bis 2022 will der Hersteller ein breites Angebot an elektrisch angetriebenen Motorrädern vorweisen können. Das Debüt in Form der LiveWire verzichtet auf eine Kupplung und Gangschaltung. Die volle Leistung steht demnach schon in niedrigen Drehzahlen zur Verfügung. Der verbaute Akku, zu dem der Hersteller keine konkreten Angaben macht, soll sich über jede handelsübliche Steckdose laden lassen. Mit passenden Ladestationen fließt der Strom jedoch schneller in den Akku des Motorrads.

Optisch beeindruckt die Harley-Davidson LiveWire durch ihre 17-Zoll-Felgen. Über einen kippbaren Touchscreen kann auf Musik und Navigationshinweise zurückgegriffen werden. Mit dem Smartphone verbindet sich das Bike per Bluetooth. Preise für das Motorrad will Harley-Davidson jedoch erst im Januar 2019 bekannt geben. LiveWire soll in Nordamerika und Teilen von Europa bei den offiziellen Händlern der Marke angeboten werden. Der erste Prototyp wurde im Jahr 2014 präsentiert. Ausgewählte Testfahrer durften ausgedehnte Touren mit dem E-Bike unternehmen. Die dort gesammelten Informationen flossen laut Hersteller in die Optimierung ein und sind heute Teil des Serienmodells.

Autonomes Auto rammt Motorrad-Fahrer - Computer ist aber unschuldig