LinuxWelt XXL 1/2019 Linux Tipps-Handbuch 2019 - jetzt am Kiosk

Oft hilft ein kleines Tool schneller und besser weiter als ein langer Trick. Darum finden Sie in dieser Ausgabe auch eine stattliche Toolsammlung. Die Programme unterstützen Sie bei fast allen Aufgaben am Desktop. Auf über 30 Seiten präsentieren wir Linux-Wissen pur. Mit dabei sind die wichtigsten Terminalbefehle, die wichtigsten Tastenkombinationen und Tipps bei Bootproblemen. Und auch die Heft-DVD lohnt sich. Dort finden Sie neben den wichtigen Systemen Ubuntu 18.04.1 und Mint 18.04.1 zwei exklusive LinuxWelt-Systeme: Das sichere und schnelle LinuxWelt-Surfsystem auf Basis von Porteus und das LinuxWelt-Rettungssystem. Die neue LinuxWelt XXL 1/2019 - jetzt am Kiosk!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt XXL:

Konsolentipps

Terminaltricks für jeden Zweck: Befehle für die Konsole funktionieren fast immer auch noch nach Jahren gleich – es lohnt also, sich die wichtigsten anzueignen

Desktoptuning

Die besten Tipps für die besten Desktops: Linux-Desktops werden schon seit Jahren entwickelt und perfektioniert. Doch verbessern lässt sich immer etwas

Software & Dokumente

Tuningtipps für Programme: Hier finden Sie Tuningtipps zu beliebten Tools wie VLC, Firefox und Libre Office. Die Tipps zeigen versteckte Funktionen oder helfen bei der Lösung von verbreiteten Problemen

Hardwaretipps

Hardwaretipps für Linux-Systeme: Hardwarekomponenten sind ein Dauerthema: Für alte Geräte fehlen Treiber, bei neuen werden nicht alle Funktionen unterstützt

Tools für jeden Zweck: Die besten Tools für den Alltag

Linux kompakt

Die wichtigsten Linux-Systemordner: Mit der typischen Linux-Ordnerstruktur startet der systematische Tabellenteil dieses Magazins. Die Übersichtstabellen beantworten kompakt die wichtigsten Fragen rund um Linux-Technik, Linux-Probleme und Distributionen.

Das finden Sie auf der Heft-DVD

Ubuntu 18.04.1 (64 Bit)

Linux Mint 19 (64 Bit)

Lubuntu 18.10 (32 Bit)

LinuxWelt-Surfsystem XXL-Edition (32 Bit)

Ubuntu Server (Netinst) 18.04.1 (32/64 Bit)

Tails 3.10.1 (32/64 Bit)

LinuxWelt-Rettungs-DVD 6.2.1 (32/64 Bit)

Wahl-O-Mat Informationssystem zur Wahl der passenden Linux-Distribution

29 Vorlagen für Libre Office: Formulare, Layouts und Vorlagen

33 Handbücher als PDF: Zu allen wichtigen Linux-Themen

