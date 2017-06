LinuxWelt Extra 4/2017 - jetzt am Kiosk: Der große Linux-Guide

Mit der neuen LinuxWelt Extra 4/2017, dem großen Linux-Guide, finden Sie genau das Linux-System, das Sie für Ihren Bedarf und den gewünschten Einsatzweck gesucht haben. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt Extra 4/2017:

Grundlagen

Der Distributionsratgeber: Umfassend und strukturiert: Hier finden Sie das passende Linux-System

Linux-Distributionen: Vorsortierung und Infoquellen: Ein Kompass im Distributionsdschungel

Hauptstämme im Radarcheck: Arch, Debian, Gentoo & Co.: Stärken und Schwächen der Linux-Hauptlinien

Die Linux-Desktops: KDE, Gnome, Cinnamon & Co.: Kurzvorstellungen und Zielgruppenbestimmung für 16 Linux-Oberflächen

Linux-Images & Livesysteme: Grundlagen zur Nutzung und Verarbeitung von Linux-Systemabbildern

Die Linux-Installation: Multiboot, Verschlüsselung, Uefi: Das Linux-Setup am Beispiel Ubuntu

Desktop-Linux für PCs & Notebooks

Linux als moderner Desktop: Kriterien und Empfehlungen: Was für den Linux-Einsatz auf PCs und Notebooks wichtig ist und welche Distributionen Sie favorisieren sollten

Linux Mint: Der Platzhirsch am PC-Desktop: Das Erfolgsrezept des Ubuntu-Derivats Linux Mint und die wichtigsten Praxistipps für den Alltag

Ubuntu und Derivate: Der Unterbau für viele Nachfolger: Knappe Einführung in die Ubuntu-Releasepolitik und Übersicht über die zahlreichen Ubuntu-Derivate

Kubuntu / KDE Neon: Distributionen mit KDE-Desktop: Für welche Nutzer und Hardware sich Systeme mit KDE eignen und wie Sie KDE im Alltag nutzen

Ubuntu Mate / Debian Mate: Distributionen mit Mate-Desktop: Die Vorzüge der funktionalen und ressourcensparenden Oberfläche Mate

Fedora / Ubuntu Gnome: Moderner Desktop für moderne Rechner: Diese Distributionen setzen auf die Gnome-3-Oberfläche

Ubuntu Budgie / Solus: Desktop-Newcomer Budgie: Warum Budgie-Fans die Ubuntu-Basis favorisieren sollten

Manjaro Gnome: Arch für Desktopanwender: Manjaro vereinfacht den Einstieg in Arch Linux

Sabayon Linux: Schnelles Gentoo für den Desktop: Sabayon liefert ein grafisches Setup und einen grafischen Paketmanager

Elementary OS: Prägender Pantheon-Desktop: Das Ubuntu-Derivat definiert sich durch seine Oberfläche im Mac-OS-Stil

Steam-OS: Debian-Linux für Gamer: Steam-OS ist mit Steam-Client und „Big Picture“ auf Computerspiele spezialisiert

Desktop-Linux für schwächere Hardware

Desktop für Altgeräte: Kriterien und Empfehlungen: Was Sie beim Recycling beachten müssen und welche Linux-Systeme sich anbieten

Xubuntu / Antix: Distributionen mit XFCE-Desktop: So flexibel sind Systeme mit dem sparsamen Desktopklassiker

Lubuntu: Pragmatiker mit LXDE-Desktop: Das schlanke Lubuntu kann mehr, als der erste Anschein vermuten lässt

Bunsenlabs „Hydrogen“: Viel sparsamer geht nicht: Bunsenlabs ist trotzdem ansehnlich und funktional

Bodhi Linux: Klein und exotisch: Bodhi Linux ist enorm schnell, präsentiert aber einen gewöhnungsbedürftigen Desktop

Selbst gebautes Minisystem: Bauanleitung: So wird aus Ubuntu Server ein minimalistischer Desktop

Linux als Zweitsystem

Livesysteme für jeden Zweck: Einsatzzwecke und Empfehlungen: Ein Überblick über die wichtigsten Reparatur-, Service- und Zweitsysteme

Tails: Verwischte Spuren: Anonymisiert Surfen: Tails vereinfacht den Zugang zum TOR-Proxynetz

Surfsystem Porteus: Schnell, portabel, sicher: Bei Porteus steht portables Surfen im Fokus

Puppy-Varianten: Klein und live: Puppy-Systeme haben den schnellen Liveeinsatz im Fokus

PC-WELT-Rettungs-DVD: Linux rettet Windows: Das Livesystem ist auf Windows-Pannen spezialisiert

LinuxWelt-Rettungs-DVD: Linux rettet Linux: Das Livesystem liefert alle Tools für die Linux-Reparatur

Kali Linux / Deft Zero: Sicherheitsexperten: Diese Spezialisten analysieren Netzwerk und Server

Linux für Server

Linux für die Serverrolle: Die prominentesten Serversysteme: Überblick, Orientierung, Empfehlungen

Cent-OS: Zehn Jahre Support: Der Red-Hat-Klon hat Langlebigkeit als Haupttrumpf

Ubuntu Server: Flexibler Allzweckserver: Eine Einführung in Setup und Serverfunktionen

Open Media Vault (OMV): Ein NAS-Datenserver für Heimnetze

Linux als Mediacenter: Eine Einführung in Libre Elec und Plex

Raspbian für Raspberry: Standardsystem des Mini-PCs: Die wichtigsten Funktionen im Steckbrief

Die Highlights auf der DVD

Neun der besten Systeme auf Heft-DVD: Die DVD enthält Livesysteme und Distributionen, die Linux von seiner besten Seite zeigen. Die neun Systeme auf der bootfähigen Scheibe eignen sich zum Ausprobieren, zum Installieren sowie für Wartung und Reparatur.

PLUS: Die 33 wichtigsten Handbücher zu Linux.



