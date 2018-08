LinuxWelt Extra 3/2018 Linux Mint 19: Das komplette Handbuch - jetzt am Kiosk

In der neuen LinuxWelt Extra erfahren Sie alles über das beliebteste Linux aller Zeiten. Passend dazu erhalten Sie auf der Heft-DVD unter anderem drei startfähige Mint-Live-Systeme der neuesten Generation und das neue LinuxWelt Rettungssystem. Jetzt am Kiosk.

Auf der Rangliste der 100 beliebtesten Linux-Distributionen ist Linux Mint das beste Linux aller Zeiten. In der neuen LinuxWelt Extra 3/2018 Linux Mint 19: Das komplette Handbuch finden Sie alle wichtigen Infos zu der zuverlässigen und vielseitigen Distribution in ihrer neuen Version 19. Diese erhält einen Langzeitsupport bis 2023. Ein Umstieg oder Upgrade auf Mint 19 lohnt sich damit besonders. Das Handbuch hilft Ihnen beim Einstieg ins System und liefert dabei wichtige Tipps zu Installation, Homeverschlüsselung und dem Setup auch auf USB-Medien. Weiter geht es mit Tuningtipps fürs System und die wichtigsten Desktops. Dabei kommen Einsteiger ebenso auf ihre Kosten wie Linux-Profis. Die neue LinuxWelt Extra 3/2018 - jetzt am Kiosk!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt Extra 3/2018:

Heft & DVD

Weltmarke „Linux Mint“: Großer Name – kleiner Laden: Wie das Mint-Team mit kleinem Budget ein großes System baut

Linux Mint 19: Das ist neu!: Mehr als eine neue Systembasis: Das brandaktuelle Mint 19 hält überraschende Funktionen parat

Konzept und Editionen: Was Mint ausmacht: Ein Blick auf den Markenkern und die Mint-Editionen (inklusive LMDE)

Varianten der Installation

Einfache Installation: Einzelinstallation und Upgrade: So richten Sie Linux Mint als alleiniges System ein

Multiboot-Installation: Linux Mint neben Windows/Linux: Parallelinstallationen im Bios- und Uefi-Modus

Verschlüsselte Installation: Setup mit Luks- und Home-Verschlüsselung: Diese Optionen sollten Notebooknutzer kennen

Linux Mint auf USB-Medien: Portable Installation: So gelingt die Einrichtung auf USB-Stick

Pflichten nach dem Setup: Die Ersteinrichtung: Diese Schritte verlangt jedes neu installierte Linux Mint

Systemwerkzeuge

Systemverwaltung: Tools & Tipps: Damit haben Sie Tasks, Autostarts, Systeminfos, Protokolle und Cronjobs im Griff

Hardware und Treiber: Treibersuche und Bootoptionen: Diese Maßnahmen helfen, wenn die Hardware streikt

Software & Aktualisierung: Updates & Installationen: So nutzen Sie die Aktualisierungs- und die Anwendungsverwaltung

Datenträger im Griff: Dateimanager und „Laufwerke“: Wie Sie lokale Laufwerke und Netzwerkfreigaben einbinden und Laufwerke bearbeiten

Die Mint-Dateimanager: Basics und Tuning: Dateimanager können mehr als Dateiobjekte anzeigen, kopieren und löschen

Terminaloptimierung: Schöner, informativer, einfacher: Im Terminal zeigen kleine Optimierungen große Wirkung

Externe Systemtools: Empfehlungen: Diese Softwareperlen fördern Produktivität und Systemübersicht

Desktoptuning

Der Cinnamon-Desktop: Grundlagen und Optimierung: So nutzen Sie Cinnamon optimal

Der Mate-Desktop: Grundlagen und Optimierung: So nutzen Sie Mate optimal

Der XFCE-Desktop: Grundlagen und Optimierung: So nutzen Sie XFCE optimal

Die Standardsoftware: Ein Überblick: Diese Aufgaben und Dateiformate beherrscht jedes Mint schon ab Installation

Zubehörprogramme: Archivmanager, Editor, Desktopnotizen: Das Mint-Zubehör bietet unentbehrliche Ergänzungen

Systemschutzstrategien: Timeshift, Mintbackup und mehr: Diese Vorkehrungen schützen die System- und Benutzerdaten

Virtualisierung & Wine: Wenn Software fehlt: Virtualbox und Wine bringen Windows-Programme in das Mint-System

Mint 19 komplettieren: Systemnahe Programmempfehlungen: Diese Software schließt die Lücken

Grundlagen für Linux-Mint-Einsteiger

Linux-Hürden für Umsteiger: Crashkurs für Windows-Nutzer: So überwinden Sie technische Barrieren und Missverständnisse

Probleme und Lösungen: Troubleshooting: Diese typischen Linux-Probleme und ihre Lösungen sollten Sie kennen

Der Umgang mit Images: Unverzichtbares Linux-Handwerk: So schreiben Sie ISO-Abbilder bootfähig auf CD/DVD und USB

Samba und SSH: Netzwerkgrundlagen: Wie Sie Daten über Samba (Windows-Freigabe) und SSH austauschen

Das finden Sie auf der Heft-DVD

Linux Mint 19 Cinnamon: Die Standardedition: Das ist Linux Mint in seiner elegantesten Prägung. Die Cinnamon-Oberfläche steht für eine schicke, aber stets funktionale Bedienerführung mit umfassenden Anpassungsoptionen. Sie eignet sich für jede durchschnittliche Hardware.

Linux Mint 19 Mate: Alles drin, doch anspruchslos: Der Mate-Edition genügt auch schwächere Hardware mit wenig Speicher. Funktional steht das grafische Angebot des Mate-Desktops der Cinnamon-Edition nur in Details nach und ist dieser nur optisch unterlegen.

Linux Mint 19 XFCE: Edition für Hardwareoldies: Die sehr genügsame Edition kann Geräte reaktivieren, die kein Windows, Ubuntu oder Mint Cinnamon stemmen. Im Prinzip genügt ihr ein GB RAM. Die Desktop-Optik ist konservativ, aber umfassend konfigurierbar.

