LinuxWelt 2/2018 am Kiosk: Mint 18.3

Linux Mint erneuerte Anfang Dezember seine Systembasis, indem es seinen Unterbau auf das aktuelle Point Release 16.04.3 LTS des Ubuntu-Vorbilds umstellte. Damit ist Linux Mint wieder auf dem Stand der Dinge mit aktuellerem Linux-Kernel 4.10 inklusive frischen Hardwaretreibern. Im Beitrag Linux Mint 18.3 mit Flatpak und Timeshift zeigen wir Ihnen, wie Sie die neuen Funktionen nutzen. Dank Spotify, Amazon oder Apple wird Musik heute vorwiegend digital per Stream konsumiert. Das hat gegenüber der alten CD den Vorteil, Musik im ganzen Haus verteilen zu können. Im Artikel Musikserver im Heimnetz stellen wir Ihnen die besten Lösungen für Musikstreaming im Heimnetz vor. Für die Wiedergabe von Musik und Film bietet sich hingegen das Mediencenter Kodi an. Die Software ist als Abspielclient für den TV-Bildschirm optimiert, kann aber auch als Medienserver im Netzwerk dienen, näherer Infos liefern wir Ihnen im Artikel Audio & Video im Netzwerk . Linux ist anders als Windows. Wer bisherigen Windows-Nutzern allein mit der Wahl des richtigen Linux ein Quasi-Windows verspricht, unterschlägt strategische und technische Hürden. Das Wichtigste erfahren Sie im Beitrag Linux-Hürden für Umsteiger überwinden . Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen LinuxWelt 2/2018 - jetzt am Kiosk!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Distributionen auf DVD: Steckbriefe der Systeme Zorin-OS, Solus-OS, Xebian Sid, Puppy Linux und Slax

Linux Mint 18.3: Neuestes Mint mit Service-Pack-Status „3“ und viel Feinschliff in System und Desktop

Fedora 27 Workstation: Desktop-Avantgarde: Fedora experimentiert mit „Pipewire“

Iotroop-Botnetz: Neuer Schädling im Smart Home befällt IoT-Geräte und Router

Freifunk für alle: Offenes WLAN ohne Risiko: WLAN-Gäste gehen über VPN-Tunnel ins Internet

Linux-News: Neuheiten und Trends zu Linux und Open-Source-Software

Special 1: Medien im Heimnetz

Der Samba-Server: Die verbreitetste und universellste Serverrolle: Linux als Datenserver mit Samba

Infos, Texte und Notizen: Notizen, Wikis und Suchserver: Diese Lösungen zentralisieren Ihre wichtigsten Infos

Termine und Adressen: Ein Kalenderserver mit Radicale oder Baikal vereinfacht die Verwaltung Ihrer Termine

E-Books im Netzwerk: Ein Server mit Calibre stellt die E-Book-Bibliothek für alle Netzgeräte via Browser bereit

Der eigene Fotoserver: Bilderzentrale je nach Anspruch: Single File PHP Gallery ist minimalistisch, Piwigo eine ausgewachsene Datenbanksoftware

Musikserver im Heimnetz: Edna, Ampache und Volumio: Alternativen fürs Musikstreaming

Audio & Video im Netzwerk: Das klassische Mediencenter: Kodi und die optimale Systembasis OSMC für Raspberry Pi

Spiele im Netz streamen: Steam überträgt Spiele von einem Rechner zum anderen

Der eigene Minecraft-Server: So stellen Sie die Spielwelt der Familie und Freunden bereit

Multifunktionale Homecloud: Warum sich eine Nextcloud-Instanz auch im lokalen Netz lohnt

Wordpress im Heimnetz: Wie Sie Wordpress als Kalender oder Dokumentzentrale nutzen

Special 2: 20 Hürden des Windows-Umstiegs

Linux für Umsteiger: Linux-Selbstverständlichkeiten, die für Windows-Nutzer keine sind: Diese strategischen und technischen Hindernisse sollten Umsteiger kennen

Software

Firefox Quantum: Quantensprung? Firefox 57 ist solide, kann aber Chrome nur in Einzeldisziplinen überholen

Angry Search: Schnelle Dateisuche: Diese empfehlenswerte Systemergänzung spart viel Zeit

Schriften unter Linux: Grundlagen der Linux-Schriften: So verwalten, löschen und installieren Sie Schriften

Videoschnitt mit Openshot: Praxisworkshop: Wie Openshot Videos schneidet, kombiniert und Übergänge einfügt

Auf dem Weg zu Gimp 2.10: Neue Funktionen der Entwicklerversion 2.9.x: Farbverläufe und Korrekturen werden einfacher

Neue Software: 12 Kurzporträts: in dieser Ausgabe u. a. mit Audacity, Nitroshare, Vivaldi und Zulucrypt

Hardware & Raspberry

Drucker & Scanner: Treiber – Konfiguration – Komfortfunktionen – Freigaben: So nutzen Sie Drucker, Scanner und Multifunktionsgeräte

Stromsparen auf Notebooks: Damit hält der Akku länger: Zusatztools reduzieren den Stromverbrauch unter Linux

Peripherie für zwei Rechner: Maus, Monitor, Tastatur teilen: KVM-Switch oder Software spart Platz auf dem Schreibtisch

Statusboard für Raspberry: Simple Hardware für Bastler: Das Statusboard meldet Ereignisse mit roten und grünen LEDs

Raspberry-Zusatzplatinen: Fünf Aufsätze für Raspberry Pi: Externe Stromversorgung, Smart Home u. a. m.

Praxis

Desktoptipps: Neue Tipps für die populärsten Linux-Oberflächen Gnome & Co.

Konsolentipps: Terminalhelfer im Linux-Alltag, u. a. mit einem Aufräumdienst für heterogene Dateitypen

Hardwaretipps: Tipps zur Verkabelung, zu PCI-Express-Karten und SSDs

Softwaretipps: Tools und Ideen für Libre Office, Browser, Google Drive und JPGs

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Linux Mint 18.3 (64 Bit): Der mit Abstand beliebteste, inoffizielle Ubuntu-Abkömmling kombiniert Ubuntu 16.04.3 LTS mit eigenen Anpassungen und dem Desktop Cinnamon. Dies ist die Mint-Ausgabe mit dem neuen Cinnamon 3.6.6.

Fedora 27 Workstation (64 Bit): Das System gilt als Vorstufe zu Red Hat Enterprise Linux und dem nahe verwandten Cent-OS und ist um Neuerungen nie verlegen. In der Hauptausgabe mit dem neuem Gnome 3.26 als Desktop ist der Displayserver Wayland als Standard angekommen. Mit Pipewire gibt es außerdem eine neue Baustelle.

Zorin-OS 12.2 (64 Bit): Besonders umsteigerfreundlich will das neue Zorin-OS 12.2 „Core“ mit seinem stark modifizierten Gnome-Desktop sein, der im Stil von Windows 10 gehalten ist. Unter der Oberfläche arbeitet ein bewährtes Ubuntu 16.04.3 LTS mit einem großen Softwareangebot.

Solus-OS 3 Mate (64 Bit): Nicht alle neuen Linux-Systeme stammen von bereits etablierten Distributionen ab. Solus-OS schneidet alte Zöpfe ab und ist ein kompromisslos schnelles, modernes Linux-System für Desktop-PCs und Notebooks.

Xebian Sid (64 Bit): Dieses Debian-System ist auf ältere Hardware zugeschnitten und arbeitet mit einem XFCE-Desktop, der dank Anleihen von Xubuntu besonders elegant ausfällt. Xebian Sid ist ein Debian-System aus dem Unstable-Zweig und bringt sehr wenig vorinstallierte Software mit – ein System für Fortgeschrittene.

Puppy Linux 7.5 (32 Bit): Die große Schar der Livesysteme aus dem Umkreis von Puppy Linux genießen den Ruf, die kompaktesten Linux-Systeme mit grafischem Desktop zu sein. Das neue Puppy Linux 7.5 nutzt jetzt Ubuntu 16.04 als Grundlage und bringt den Firefox-Fork „Palemoon“ als Browser mit.

Slax 9.2.1 (32 Bit): Klein – kleiner – Slax: Dieses minimale Livesystem mit Chromium-Browser meldet sich nach vier Jahren Pause mit einer neuen Version zurück, die jetzt nicht mehr auf Slackware, sondern auf Debian basiert. Das Livesystem verlangt nach einer Ethernet-Verbindung, um online zu gehen.

Das PDF-E-Book 2/2018: 300 Seiten mit Beiträgen aus früheren Ausgaben der LinuxWelt

