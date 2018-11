Die neue LinuxWelt kommt mit spannenden Themen: Wir stellen Ihnen in einem großen Special die besten Cloud-Dienste für Ihr Linux-System vor. Außerdem berichten wir Ihnen über das neue Ubuntu 18.10. Auf der Heft-DVD finden Sie vier startfähige Live-Systeme und den kompletten LinuxWelt Jahrgang 2018 zum Nachlesen. Jetzt am Kiosk.

Vergrößern LinuxWelt 1/2019 am Kiosk: Das große Linux-Komplett-Paket

„Schnell und voller neuer Funktionen!“ So kündigt der erste Installationsbildschirm seit Jahren das Ubuntu-Setup an. So auch bei Version 18.10. Tatsächlich ist das neue Ubuntu aber nicht sehr viel mehr als ein solides Kernel-Upgrade und etwas Optiktuning. Im Beitrag Das neue Ubuntu 18.10 stellen wir Ihnen die aktuelle Version vor. Passend dazu finden Sie auf der Heft DVD das komplette Live-System und drei weitere Ubuntu-Varianten. Außerdem lesen Sie in zwei großen Specials, wie Sie Cloudspeicher unter Linux nutzen und Alte Hardware neu beleben. Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen LinuxWelt 1/2019 - jetzt am Kiosk!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Linux für Alt und Neu: Öko-Linux oder anspruchsvolles Desktopsystem? Linux hat Antworten für jede Hardware

Distributionen auf DVD: Steckbriefe der neuen Ubuntu-Versionen Mate, Xubuntu, Lubuntu (alle 18.10), ferner von Quirky und Gparted Live

Ubuntu 18.10: Das ist neu: Version 18.10 verspricht schnellere Bootzeiten und längere Akkulaufzeiten

Linux-Systemwartung: Komprimierter Ratgeber: Die wichtigsten Pflichten auf dem Linux-Desktop und Homeserver

News: Linux und Open Source: Wichtige Produkte, Projekte und Trends der letzten Wochen

Special 1: Clouddienste und eigene Cloud

Clouddienste unter Linux: Dropbox, Onedrive & Co.: Diese Clouddienste bieten die beste Linux-Unterstützung

Nextcloud mit Komfort: Der eigene Cloudserver: So funktionieren die Einrichtung und die Freigabe im Internet

Collabora & Onlyoffice: Office-Suiten für das Web: So arbeiten Teams online an gemeinsamen Dokumenten

Feng Office: Allzweck-Office im Web: Das Projekt bietet Kalender, Notizen, Kontakte und Datenaustausch

Datenaustausch: Webdav oder SFTP: Diese Methoden sorgen für den sicheren Datentransfer

Special 2: Alte Hardware neu genutzt

Hardwarerecycling: Chancen und Grenzen: Diese Geräte sind die besten Kandidaten für neue Aufgaben

Software und Rollen: Konkrete Szenarien: Was Altgeräte erledigen können und welches Linux sich dafür eignet

Smartphones und Router: Fernbedienung, Navi, Webcam und mehr: Alte Kleinrechner übernehmen Spezialaufgaben

Software & Distributionen

Linux from Scratch: Für Linux-Kenner: So bauen Sie sich ein Linux von Grund auf neu

Tipps für Thunderbird: So wird der Mailclient attraktiver und funktionsreicher

Mehr Spiele für Steam: Die neue Steam-Beta bringt Windows-Spiele auf Linux

Gnome-„Malereien“: Gnome-Optik anpassen: Es geht mehr, als dieser Desktop erlaubt

Textkonverter Pandoc: Der Universalkonverter wandelt u. a. Office-Formate, HTML, Epub

Neue Software: Neuheiten und Updates: 12 neue Versionen im Kurzportät, u. a. Docfetcher, Open Project, Vivaldi

Netzwerk & Internet

Umgekehrtes SSH: Trickreich: Wie Sie einen entfernten SSH-Server trotz Firmenfirewall erreichen

Samba-Freigabevarianten: „Persönlich“ oder „administrativ“: Die Vor- und Nachteile der beiden Samba-Freigabemethoden

Netzwerken wie Profis: Dienste und offene Ports: Wie Sie Serverdienste und geöffnete Ports tarnen und verstecken

Grafische Firewallhilfen: Gufw und Firewall Builder: Diese Front-Ends vereinfachen den Umgang mit den Iptables

Peertube für Videos: Videoportal mit Peer-to-Peer-Technik: Ein interessanter Ansatz steckt noch im frühen Aufbau

Raspberry & Co.

Picroft statt Amazon Echo?: Der Assistent auf Raspberry-Basis versteht vorerst nur Englisch

Werbeblocker Pi-Hole: Schwarzes Loch für Werbung: Ein Raspberry mit Pi-Hole blockiert die Domains der Werbeindustrie

Routersystem Open WRT: Nur für Profis: Das Routersystem für den Raspberry bleibt auch in der neuen Version ein Labyrinth

Raspberry-Zubehör: Sound, Kamera, Sensoren, Tastatur oder Display: So machen Sie mehr aus dem Minirechner

Praxis

Desktoptipps: So werden Gnome, KDE, Cinnamon und Co. noch komfortabler

Konsolentipps: Das Tool „apropos“ macht die Befehlsrecherche einfacher

Hardwaretipps: Das Dateisystem F2FS fasst SSDs zu einem Volume zusammen

Softwaretipps: Neue Tipps zu Docfetcher, Firefox, Gimp, Vivaldi und Libre Office

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Ubuntu 18.10 (64 Bit)

Ubuntu Mate 18.10 (64 Bit)

Xubuntu 18.10 (64 Bit)

Lubuntu 18.10 (32 Bit)

Gparted Live 0.32 (32 Bit)

Quirky 8.7.1 (64 Bit)

LinuxWelt Jahrgang 2018

