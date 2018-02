In unserem neuen Sonderheft Linux Schritt für Schritt 3/2018 zeigen wir Ihnen unter anderem, wie Sie sofort mit Linux loslegen, das alternative Betriebssysstem ganz leicht anwenden und im Alltag nutzen. Auf Heft-DVD erhalten Sie dazu passend das aktuelle Linux Mint 18.3 als Gratis-Komplettpaket. Jetzt am Kiosk.

Vergrößern Linux Schritt für Schritt 3/2018: Sonderheft jetzt am Kiosk

Sie haben einen Windows-Rechner, doch so ganz glücklich sind Sie damit nicht: Das ständige Aufspielen von Sicherheits-Updates nervt. Für viele Programme müssen Sie extra bezahlen. Und das System wird ständig von Viren bedroht. Das muss nicht sein, denn es gibt eine sehr gute Alternative: Linux Mint in der Version 18.3. Das Betriebssystem ist leicht und doch mit allen Funktionen ausgestattet, die Sie von Windows kennen. Dazu bekommen Sie alle Programme kostenlos. Sie finden die einsatzbereite Fassung auf der Heft-DVD. Mit den klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen legen Sie sofort los und richten sich das System im Handumdrehen ein. Linux Schritt für Schritt 3/2018 - jetzt am Kiosk.

Das sind die Themen im neuen Sonderheft

Der Einstieg in Linux Mint

Die Desktop-Elemente im Überblick



Das sind die Vorteile für Windows-Nutzer



Wichtige Fragen und Antworten zu Linux Mint



Linux Mint als Livesystem von DVD starten



Linux Mint auf älterem Rechner installieren



Linux Mint parallel zu Windows 10 installieren



So lösen Sie Installationsprobleme



Linux Mint automatisch aktuell halten



Die wichtigsten Einstellungen

Die Bildschirmdarstellung optimieren



Einen Drucker in Linux Mint einrichten



So kommen Sie ins Netzwerk und WLAN



Zusätzliche Benutzerkonten anlegen



Schaltzentrale: Das Linux-Menü erkunden



Programme starten, wechseln und beenden



Mails mit Thunderbird senden und empfangen



Firefox-Einstellungen fürs Surfen optimieren



Linux im Einsatz

Wie Linux Dateien, Ordner und Laufwerke zeigt



Dateien und Ordner mit Nemo verwalten



Daten zwischen Linux und Windows übertragen



Fotos am Bildschirm betrachten



Bilder mit Gimp verschönern



Videos in Linux Mint abspielen



Musik per Doppelklick wiedergeben



Office-Dokumente bearbeiten



Dateien im PDF-Format betrachten



CDs und DVDs brennen



Drucken und PDFs erstellen

Sicherheit und Problemlösung

Software installieren und deinstallieren



Wichtige Benutzerdaten sichern



Schutz vor Viren und anderer Malware



Troubleshooting-Tipps zu Linux Mint



Dateien reparieren und retten

Software auf Heft-DVD

Linux Mint 18.3 - Gratis-Komplettpaket - Startklares Betriebssystem mit allen Programmen



