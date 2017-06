Limited Edition: Goldene Playstation 4 für 249 Dollar

Im Rahmen der „Days of Play“ hat Sony eine goldene PS4 mit 1 TB Speicher zum Preis von 249 US-Dollar im Angebot.

Vergrößern Die goldene PS4 ist vom 9. bis 17. Juni erhältlich. © Sony

Anlässlich der Spielemesse E3 2017 veranstaltet Sony im Zeitraum vom 9. bis 17. Juni die Aktion „Days of Play“. In diesem Zeitraum gibt der Elektronik-Konzern Rabatte auf Software und Konsolen-Zubehör. Vom 9. bis 17. Juni wird außerdem eine Limited Edition der PlayStation 4 erhältlich sein.

Die Konsole ist komplett in Gold gehalten und bietet 1 TB internen Speicher. Mit 249 US-Dollar ist die Hardware zudem rund 50 US-Dollar günstiger als die herkömmliche Version mit 1 TB. Ob die limitierte Edition nur in den USA oder auch in Europa erhältlich sein wird, ist bislang noch unklar. Sony ist im Rahmen der diesjährigen E3 der einzige Konsolen-Hersteller ohne neue Hardware. Nintendo reitet derzeit noch auf seiner Switch-Erfolgswelle und Microsoft enthüllt voraussichtlich seine 4K-Konsole Project Scorpio. Es bleibt abzuwarten, welche Überraschungen Sony aus dem Ärmel schütteln wird.

