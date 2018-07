Life is Strange jetzt auch für Android verfügbar

Das aus fünf Episoden bestehende Spiel Life is Strange ist nun auch für Android verfügbar. Mit exklusiven Funktionen.

Vergrößern Life Is Strange stammt vom Entwickler Dontnod (Remember Me)

Die erste Episode des spannenden Adventures Life is Strange erschien im Januar 2015 für PC und Konsole und die Spieler konnten das Abenteuer mit der fünften Episoden im Oktober 2015 beenden. Später folgten auch Versionen für Linux, macOS und iOS. Ab sofort ist Life is Strange mit allen fünf Episoden auch für Android verfügbar.

Im Spiel übernehmen Sie die Kontrolle über Max, eine Fotografie-Studentin, die ihre alte Freundin Chloe mit ihrer neu entdeckten Fähigkeit zum Zurückdrehen der Zeit rettet. Die beiden lernen bald die dunklere Seite ihrer Stadt Arcadia Bay kennen, als sie die verstörende Wahrheit hinter dem plötzlichen Verschwinden einer Mitstudentin aufdecken. Immer wieder wird man vor Wahlmöglichkeiten gestellt, die Konsequenzen für den Fortgang der Geschichte haben.



Exklusiv auf Android bietet das Spiel im Gegensatz zur iOS-Version eine vollständige Controller-Unterstützung. Hinzu kommen ein neuer Fotomodus, der die Möglichkeiten erweitert, im Spiel Fotos zu schießen, diese mit Filtern zu modifizieren und zu teilen. Außerdem darf der Fortschritt auf sozialen Medien geteilt und die eigenen Entscheidungen mit denen der Freunde verglichen werden.

Die Download-Größe von Life is Strange für Android liegt bei zunächst etwa 1 Gigabyte. Die erste Episode ist gratis spielbar. Die zweite Episode kostet 1,09 Euro und die drei weiteren Episoden jeweils 5,49 Euro. Alternativ können alle Episoden auch mit dem Season Pass Upgrade für 9,99 Euro freigeschaltet werden.



Life is Strange 2 erscheint am 27. September

Life is Strange stammt vom französischen Entwicklerstudio Dontnod Entertainment. Im August 2017 erschien die erste Episode des Prequels Life is Strange: Before the Storm. Der Nachfolger Life is Strange 2 erscheint am 27. September 2018. Die Wartezeit bis dahin können sich Fans mit dem kürzlich erschienenen und kostenlos verfügbaren Spiel The Awesome Adventures of Captain Spirit versüßen. Das Spiel ist im Life-is-Strange-Universum angesiedelt. Als Spieler steuert man den äußerst kreativen 9-jährigen Jungen Chris, der als Superheld Captain Spirit der Realität entkommt. Das Spiel soll auch Verbindungen zu Life is Strange 2 besitzen.



Die besten Android-Gratis-Spiele 2018