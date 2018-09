Episode 1 von Life is Strange 2 ist nun endlich erschienen. Wir zeigen Ihnen die besten Angebote zur Veröffentlichung des Spiels.

Vergrößern Life is Strange 2 - Angebote zur Veröffentlichung © Dotnod / Spuare Enix

Dotnod und Square Enix liefern für die „Life is Strange“-Serie nun endlich Nachschub. Denn nun ist die erste Episode von Life is Strange 2 veröffentlicht worden. Life is Strange 2 erzählt dabei die Geschichte der zwei Brüder Sean und Daniel Diaz. Diese mussten, aufgrund ihrer mexikanischen Herkunft, aus ihrer Heimat Seattle fliehen. Kernthemen des neuen Teils sind demnach Rassismus und Hass. Wie auch schon im Vorgänger, stehen auch im neuen Teil die Charaktere im Vordergrund. Sie müssen teils schwere Entscheidungen treffen, mit denen sie noch über die gesamte Serienlänge konfrontiert werden.

Life is Strange 2 günstig kaufen

Wir haben für Sie einige Angebote zu Life is Strange 2 herausgesucht. Zum Beispiel gibt es die komplette Season momentan bei Humble Bundle für 35,99 statt 39,99 Euro. Und wenn Sie zudem Humble-Monthly-Abonnent sind, erhalten Sie nochmal 1,68 Euro Cashback auf Ihr Konto.

Life is Strange 2 – Complete Season auf Humblebundle für 35,99 kaufen

Bei Green Man Gaming können Sie zu Zeit am meisten Geld sparen: Durch den Rabattcode „PAYDAY23“ erhalten Sie 23 Prozent Rabatt auf alle PC-Spiele. So kostet Sie die komplette Season nur 30,79 statt 39,99 Euro. Der Rabattcode muss im Warenkorb angegeben werden.

Life is Strange 2 – Complete Season auf Green Man Gaming für 30,79 kaufen

Fall Sie vorerst nur in die erste Episode reinschnuppern möchten, finden Sie auf Gamesplanet dazu ein passendes Angebot: Episode 1 gibt es hier mit einem Nachlass für 5,99 statt 7,99 Euro.

Life is Strange 2 – Episode 1 auf Gamesplanet für 5,99 kaufen

