Lidl bietet ab sofort nur online den Fiat 500 zum Leasing an. Ab 89 Euro im Monat. Binnen weniger Minuten können Sie den Leasing-Vertrag sofort abschließen. 1000 Fiat 500 sind bis Ende April verfügbar.

Vergrößern Lidl startet Auto-Leasing: Fiat 500 ab 89 Euro/Monat © Lidl

Den Fiat 500 mit 69-PS-Benzinmotor (Klimaanlage, Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Parksensoren hinten, Bluetooth Radiosystem Uconnect und 5-Zoll-Touchscreen) können Sie nur im Online-Shop von Lidl leasen und zwar hier. Sie haben die Wahl zwischen vier unterschiedlichen Lackierungen, Leasinglaufzeiten zwischen 24 und 48 Monaten, 10.000 oder 15.000 Kilometer Jahresfahrleistung und drei Abholorten: Berlin, Halle oder Erfurt. Für 89 Euro im Monat (inkl. Überführungs- und Zulassungskosten) ohne Anzahlung können Sie mit dem Fiat 500 10.000 Kilometer im Jahr fahren und die Laufzeit beträgt 4 Jahre. Mit 15.000 Kilometer pro Jahr beträgt die Leasingrate bei vier Jahren Laufzeit 99 Euro. Das Angebot erscheint günstig, wenn man es mit anderen Leasingangeboten vergleicht, wie beispielsweise hier oder hier.

Für 68,29 Euro zusätzlich pro Monat können Sie noch ein Paket dazu buchen, das KFZ-Versicherung und Wartung umfasst. Außerdem gibt es ein optionales Winterreifenpaket (mit Stahlfelge) für 6,23 Euro pro Monat.

Der Abschluss des Leasing-Vertrags soll binnen weniger Minuten über die Bühne gehen, wie Lidl hier schreibt. Voraussetzung ist ein Online-Banking-Konto und eine Video-Identifikation. Der Fiat 500 soll zwischen 6 bis 12 Wochen nach Online-Vertragsabschluss übergeben werden. Insgesamt 1000 Fiat 500 sollen über dieses Lidl-Leasingangebot verfügbar sein.

Lidl arbeitet für sein neues Auto-Leasing-Angebot mit dem Unternehmen Vehiculum aus Berlin zusammen. Leasinggeber ist wiederum die Santander Consumer Leasing GmbH. Das Lidl-Leasing-Angebot soll bis Ende April 2019 Gültigkeit haben.

Für das Lidl-Angebot spricht neben dem günstigen Preis (so lange man die beiden optionalen Pakete für Versicherung & Wartung sowie für die Winterreifen weglässt – speziell bei den Winterreifen, deren Marke nicht genannt wird, empfiehlt sich ein separater Preisvergleich. Und auch bei der Versicherung sollte Sie die Angebote vergleichen ) dessen Transparenz. Denn der Leasingmarkt ist schwer durchschaubar, wer günstig leasen will, muss in der Regel längere Zeit recherchieren. Eine Laufleistung von 10.000 bis maximal 15.000 Kilometer ist für ein typisches Stadtauto wie den Fiat 500 mit Benzinmotor in der Regel völlig ausreichend.

