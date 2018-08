Libre Office 6.1 passt sich Windows-Icons an - Gratis-Download

Die kostenlose Büro-Suite Libre Office steht in Version 6.1 zum Download bereit. Mit dem neuen Icon-Theme Colibre.

Die kostenlose Bürosuite Libre Office 6.1 steht für Windows, Linux und macOS zum Download bereit. Die wesentliche optische Neuerung ist laut dem Changelog das neue Icon-Theme Colibre. Es soll das Erscheinungsbild von Libre Office besser an Windows 10 und die Windows-Icons anpassen. Auf Windows-Rechnern ist Colibre in Libre Office standardmäßig ausgewählt. Auf Linux-Rechnern mit Gnome-Desktop ist dagegen Elementary das Default-Icon-Theme.



Von der Funktionsseite her soll Libre Office schneller reagieren. Vor allem in Zusammenhang mit Bildern soll die Office-Suite flotter geworden sein. Außerdem haben die Entwickler einige Menü-Punkte, zum Beispiel beim Zeichenprogramm Draw, und deren Anordnung überarbeitet. Der EPUB-Exportfilter der Textverarbeitung soll ebenfalls schneller sein und eingebettete Links, Bilder und Schriftarten flotter verarbeiten, wodurch sich eBooks aus Libre Office heraus schneller erstellen lassen. In der Tabellenkalukation sollen sich Bilder leichter in den Zellen positionieren lassen.

Libre Office 6.1 ist eine kostenlose Büro-Software, die von einer engagierten Community unterstützt und weiterentwickelt wird. Ebenso wie das konkurrierende und verwandte Open Office bietet Libre Office eine Vielzahl an Office-Anwendungen wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationstools, die jedes Anwendungsgebiet des Büro-Alltages zuverlässig abdecken. Typische Microsoft-Office-Formate wie DOC/DOCX, XLS/XLSX oder PPT/PPTX werden unterstützt.



