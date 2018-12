LG zeigt neue Gram-Laptops auf der CES 2019

LG hat auf der CES 2019 zwei sehr schlanke Laptops mit Bildschirmen mit 14 und 17 Zoll im Gepäck.

Vergrößern Die neuen Gram-Laptops sollen schlank und dennoch leistungsfähig sein. © lg.com

Der südkoreanische Hersteller LG will auf der Consumer Electronics Show im Januar 2019 in Las Vegas auch neue Gram-Laptops vorstellen. Dabei handelt es sich um die ultraleichten Notebooks des Herstellers, die neuen Modelle verfügen über einen Bildschirm mit 17 bzw. 14 Zoll. Das 17-Zoll-Modell hat eine Auflösung von 2560 x 1600 Bildpunkten, wird von einem Intel-Prozessor der achten Generation angetrieben und setzt auf 8 bzw. 16 GB RAM. Der 72 Wh große Akku sollte lange Laufzeiten erlauben. Dennoch kommt das Kraftpaket nur auf ein Gewicht von 1,3 Kilogramm.

Das mit 1,1 Kilogramm noch leichtere Notebook LG Gram 2-in-1 hat zwar nur einen Bildschirm mit 14 Zoll und Full-HD-Auflösung, lässt sich aber umklappen und so wie ein Tablet nutzen. Angetrieben wird es ebenfalls von einem aktuellen Intel-Prozessor der achten Generation, RAM und Speicherausstattung gleichen dem 17-Zoll-Modell. Beide Laptops haben einen Fingerabdrucksensor, das 2-in-1-Gerät wird zusätzlich mit einem LG Stylus Pen ausgeliefert. An beiden Notebooks finden sich USB-3.1-Buchsen, HDMI, microSD und eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung. Details zur Preisgestaltung macht LG noch nicht. Ein Leak bei Best Buy legt jedoch einen Preis von 1700 US-Dollar für das 17-Zoll-Modell und 1499 US-Dollar für das 14-Zoll-Modell nahe. Konkrete Preise will LG auf der CES 2019 nennen.

