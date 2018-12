LG wird auf der CES 2019 seine Bierbrau-Anlage HomeBrew offiziell vorstellen. Bier kann damit auf Knopfdruck gebraut werden.

Vergrößern LG stellt smarte Bierbrau-Maschine für Zuhause vor © LG

LG wird auf der CES (Consumer Electronics Show) 2019 in Las Vegas, seine kapselbasierte Bier-Brauanlage, LG HomeBrew, vorstellen. Im Vorfeld der Messe wurde das moderne Gerät bereits mit dem CES-Innovationspreis 2019 ausgezeichnet.

Mit der Zapfanlage kann Bier per Knopfdruck hergestellt werden. Dazu wird eine Einweg-Kapsel, die Malz, Hefe, Hopfenöl und Aromen enthält, in das Gerät gelegt und per Knopfdruck wird das Bier gebraut. Quasi wie mit Kapsel-Kaffeemaschinen, nur dauert der Prozess deutlich länger. Nach dem Knopfdruck kann sich zurückgelehnt werden, LG HomeBrew erledigt den kompletten Brau-Prozess selbständig – Gärung, Zusatz von Kohlensäure und Reifeprozess erledigt das Gerät automatisch. Der Brau-Prozess selbst wird dabei von einem intelligenten Gär-Algorithmus gesteuert. Neben dem Brau-Prozess kann das Bier vom Gerät auch serviert werden und auch die Gerätereinigung übernimmt das Gerät selbstständig, dazu werden keine chemischen Reinigungsmittel eingesetzt, nur heißes Wasser.

Zur Einführung wird es fünf verschiedene Geschmacksrichtungen geben: amerikanisches IPA, amerikanisches helles Bier, englisches Stout, belgisches Witbier und tschechisches Pilsener. Je nach Biersorte kann das Gerät in etwa zwei Wochen bis zu fünf Liter Premium-Bier produzieren. Der Status der Maschine kann von überall per iOS- oder Android-App eingesehen werden.



„LG HomeBrew ist der Höhepunkt jahrelanger Hausgeräte- und Wasserreinigungstechnologien, die wir im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt haben“, sagt Song Dae-hyun, Präsident von LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. „Homebrewing hat einen regelrechten Hype erlebt, aber es gibt immer noch viele Bierliebhaber, die den Sprung wegen der Einstiegshürden nicht vollzogen haben und das sind die Verbraucher, von denen wir denken, dass sie von LG HomeBrew begeistern werden können.“

Die CES 2019 findet vom 8. - 11. Januar 2019 in Las Vegas, USA, statt. LG wird sein HomeBrew-Gerät dort den Besuchern vorführen.

Über den Preis des Gerätes ist noch nichts bekannt, weniger smarte Sets gibt es bei Amazon jedoch schon ab 30€ .