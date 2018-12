Bei Humble Bundle bekommen Sie noch für kurze Zeit das Spiel "Lego - The Lord of the Rings" kostenlos.

Vergrößern "Lego - The Lord of the Rings" kostenlos bei Humble Bundle © Lego

Bei Humble Bundle gibt es aktuell wieder ein „Humble Freebie“, hierbei können Sie den Titel Lego – The Lord of the Rings kostenlos erhalten. Einzige Voraussetzung, die erfüllt werden muss: Sie müssen sich mit einem registrierten Humble-Bundle-Account beim Humble-Bundle-Newsletter anmelden, oder bereits angemeldet sein. Unter diesen Voraussetzungen erhalten Sie das Lego-Spiel als Steam-Key, den Sie dann Ihrer Bibliothek hinzufügen oder auch weiterverschenken können.

Zu Aktivierung des Angebots haben Sie noch Zeit bis zum 22. Dezember 2018 um 19 Uhr, dann endet das Angebot.

Humble Freebie: Lego - The Lord of the Rings



