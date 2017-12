Lebe wohl, lineares Fernsehen! Willkommen X-MAS Kino auf Abruf! - Anzeige

Nur gucken – nicht speichern? Von wegen: die Cloud-basierte Lösung Save.TV ersetzt lineares Fernsehen mit den Vorzügen des Video-on-Demand. Von ARD und ZDF über Sat.1 und Pro7 bis hin zu Viva: Save.TV zeigt Ihnen, wie sie aus smartem Video-Recording von über 40 deutschen TV-Sendern Ihre Mediathek auf Abruf machen. Der Download ist inklusive. Und das Highlight, den einmaligen Dienst gibt es zu Weihnachten exklusiv am 11.12.2017 in der PC WELT für 3 Monate GRATIS.

Vergrößern Ihr X-Mas Kino auf Abruf: Einfach auswählen, mit einem Klick aufnehmen & später ansehen. © Save.TV

Save.TV ist der erste cloudbasierte Dienst von Thomas Kutsch und ein Volltreffer seines gleichen. Der Macher kompensiert auf charmante Art und Weise die Schwächen des linearen TV und Video-on-Demand. Dabei steht Save.TV für intuitive und unabhängige TV-Nutzung via smartem Video Recording. Bisher war für Otto Normalverbraucher und weniger technikaffine Menschen der zeitversetzte Zugriff auf TV-Inhalte immer sehr kompliziert. Nicht selten waren verschiedene Schnittstellen und Dienste voneinander abhängig. Mit Save.TV reduzieren Sie den Zugriff allein auf Ihren Account des cloudbasierten Dienstes. Ob über die Save.TV Website oder eine der Save.TV Apps für TV, Smartphone oder Tablet. Sie klicken einfach auf „aufnehmen“ und sofort verrichtet Save.TV seinen Dienst. Direkt nach TV-Ausstrahlung hält Save.TV die Sendung in Ihrem privaten Archiv bereit. So erstellen Sie ganz pfiffig Ihre persönliche Mediathek, die für Sie auch Deutsches TV im Ausland möglich macht!



X-MAS TV on Demand, so einfach geht es mit Save.TV!

Egal ob Die Hard, Lethal Weapon, Bad Santa oder A Nightmare Before Christmas – Save.TV hat alle Weihnachtsklassiker 2017 auf einen Blick: einfach auswählen, direkt aufnehmen und später ansehen. Bei allen Sendungen ist Spannung von Anfang bis Ende programmiert. Auf Wunsch laufen die Sendungen ohne Werbung. Die Spezialeffekte gibt es dank garantiert bester Filmqualität (18 TV-Sender in HD!) gratis dazu. Für 30 Tage bleiben so viele Aufnahmen, wie Sie wünschen in Ihrer persönlichen Cloud erhalten. Der Speicherplatz ist dabei unbegrenzt. Für Ihren privaten Besitz downloaden Sie die Sendungen einfach auf Ihre Festplatte oder Ihr mobiles Gerät und machen so Ihre Mediathek auch ohne Internetverbindung verfügbar.



NEU: Besinnen Sie sich auf das Sinnliche.

Entdecken Sie zusätzlich mit Save.TV blue die prickelnde Faszination sinnlicher Phantasien auf Abruf. Egal wann, egal wo – mit 2 exklusiven Erotiksendern genießen Sie die süße Versuchung einfach zwischendurch und erleben lustvolle Momente der Inspiration.





Save.TV - Mehr als nur smartes Video Recording.

Save.TV ist Programmzeitschrift, digitaler Videorekorder und Mediathek in einem. Dabei nutzen Sie die Vorzüge eines Videorekorders, ohne Platz für zusätzliche Hardware schaffen zu müssen. Es reicht allein ein Zugang zu dem cloudbasierten Dienst. Unabhängig von Ort und Zeit haben Sie Zugriff auf quotenstarke Blockbuster, die neusten Lieblingsserien, atemberaubende Dokumentationen, einzigartige Musik- und Sportevents.



Dank der parallelen Aufnahmefunktion entscheiden Sie sich nicht mehr für eine Aufnahme zu einer Zeit. Einmal programmiert, nimmt Ihnen Save.TV alle gewünschten Sendungen auch zu ein- und derselben Sendezeit auf. Eine intelligente Filterfunktion hilft Ihnen den Überblick über Ihre Aufnahmen zu behalten. In persönliche Playlists sortiert, spielen Sie die gewünschten Sendungen an einem Stück ohne Unterbrechungen ab.



Praktisch für absolute Serien-Junkies: Lege Sie sich auf Ihre Interessen zugeschnittene Themenkanäle an, um automatisch alle Episoden Ihrer Lieblingsserie oder Ihres Lieblingsschauspielers aufzunehmen. So verpassen Sie garantiert keine Folge mehr!



Sie wollen mehr über die Features von Save.TV erfahren? Dann sind Sie hier richtig.



Ein Account – mehrere Geräte

Sie können Ihren Account parallel von beliebig vielen Geräten nutzen. Save.TV funktioniert online über die Website oder mobil über die Apps für iOS, Android, Amazon und Windows. Für einige ausgewählte Smart TV-Geräte gibt es Save.TV ebenfalls als App. In Kombination mit dem Google Chromecast ist der Service auf allen Smart TV-Geräten zuhause und Sie erhalten Ihre Sendung im Großformat. Freaks und Geeks nutzen Save.TV über ihre Xbox One oder als Kodi Add-On.



Save.TV hat bereits heute das erste Weihnachtsgeschenk für Sie – 3 Monate GRATIS plus 40% Rabatt auf die Weiternutzung Ihres Accounts

Erhalten Sie 3 Monate kostenlosen Zugang zu Save.TV inklusive dem Zusatzfeature Save.TV blue. Gefällt Ihnen Save.TV, erhalten Sie im Anschluss 40% auf die Weiternutzung Ihres Save.TV Accounts. So nutzen Sie Save.TV (statt für 9,99 Euro) für nur 5,99 Euro im Monat und die ersten 3 Monate sind GRATIS.