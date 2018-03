Leak zeigt neue „massentaugliche“ Fitbit-Smartwatch

Die neue Fitbit-Smartwatch soll mit dem hauseigenen Fitbit OS laufen und über einen Sensor Schlafapnoe erkennen.

Vergrößern So könnte die neue Fitbit-Smartwatch aussehen. © wareable.com

Auf seiner letzten Investoren-Konferenz kündigte Wearable-Hersteller Fitbit die Enthüllung einer neuen, „massentauglichen“ Smartwatch für das Frühjahr 2018 an. Die Website wareable.com will nun in den Besitz erster Details und Render-Grafiken dieser Smartwatch gelangt sein. Ebenso wie die im vergangenen Jahr veröffentlichte Fitbit Ionic läuft auf der neuen Smartwatch das hauseigene Wearable-Betriebssystem Fitbit OS. Um den Massenmarkt und vor allem auch weibliche Käufer anzulocken, soll das neue Gadget kleiner und schlanker ausfallen als die Fitbit Ionic.

Den Gerüchten zufolge ist die neue Smartwatch das mittlerweile dritte Fitbit-Gerät, das auch beim Schwimmen getragen werden kann. Sie ist wasserdicht bis zu 50 Meter. Das Smartwatch-Gehäuse soll zum Release im Frühjahr in den Farben Schwarz, Silber, Roségold und Dunkelgrau erhältlich sein. Kombinieren lässt es sich mit einer Vielzahl von Armbändern.

Während Fitbit auf GPS verzichtet, verbaut das Unternehmen auch in der neuen Smartwatch den aus der Fitbit Ionic bekannten SpO2-Sensor, der Schlafapnoe erkennen soll – sofern Fitbit dieses Feature auf seinen Geräten freischaltet. Die neue Fitbit-Smartwatch soll außerdem preiswerter ausfallen als die Fitbit Ionic. Fitbit wollte die Mutmaßungen bislang jedoch noch nicht bestätigen.