Leak: OnePlus 6 klaut beim iPhone X?

Ein vermeintliches Foto des OnePlus 6 deutet auf ein randloses Display mit einer Aussparung wie beim iPhone X hin.

Vergrößern Das OnePlus 6 hat möglicherweise ein randloses Display mit Aussparung. © ithome.com

Noch in diesem Jahr soll mit dem OnePlus 6 das neue Flaggschiff des chinesischen Smartphone-Herstellers erscheinen. Nun tauchte unerwartet ein erstes Foto des Geräts auf der chinesischen Social-Media-Webseite Weibo auf. Der Leak wurde zwar zeitnah gelöscht, fand sich jedoch schnell an anderen Stellen im Netz wieder. Auf dem Foto ist ein Smartphone zu sehen, bei dem es sich angeblich um das OnePlus 6 handeln soll. Bis auf das Firmenlogo erinnert jedoch kaum etwas an die bisherigen Smartphones von OnePlus. Stattdessen weckt das rahmenlose Display mit der Aussparung an der Oberseite für die Kamera Erinnerungen an Apples iPhone X .

Die Aussparung ist im Vergleich zum Apple-Smartphone jedoch deutlich schmaler. Auf der Rückseite aus glänzendem Kunststoff befinden sich eine Dual-Kamera und ein Fingerabdrucksensor. Die großen Änderungen am Design könnten Fans der Vorgänger entweder gefallen oder sie durch die Abkehr vom alten Look abschrecken. Ob es sich jedoch tatsächlich um einen Schnappschuss des OnePlus 6 handelt, bleibt unbestätigt. Das neue Flaggschiff von OnePlus soll im Mai oder Juni in den Handel kommen. Voraussichtlich wird darin ein Snapdragon 845 verbaut sein, dem 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB interner Speicher zur Seite stehen. Wann OnePlus sein neues Smartphone enthüllen wird, ist nicht bekannt.

Video-Beschreibung einblenden Das neue Oneplus 5T ist eine aufgemotzte Version des OnePlus 5 und kommt passend zum aktuellen Trend mit einem nahezu randlosen Display. Der Preis hat sich gegenüber dem OnePlus 5 nicht geändert, das heißt Ihr bekommt jetzt mehr Leistung und ein moderneres Design für das gleiche Geld, also 499 Euro für die Version mit 64 GB und 559 Euro für 128 GB. Mehr dazu erfahrt Ihr in diesem Hands-on.



► Oneplus-Website: oneplus.net/de

