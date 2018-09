Leak: GoPro Hero 7 mit unterschiedlichen Displays und Farben

Zur kommenden Action-Cam GoPro Hero 7 sind Details im Internet geleakt worden: Es gibt sie demnach in drei unterschiedlichen Farben und mit unterschiedlichen Displays.

Zur neuen Action-Cam GoPro Hero 7 sind Details im Internet geleakt worden, wie The Verge berichtet. Auf Reddit veröffentlichte ein Imgur-Nutzer Bilder eines Werbe-Standes für die GoPro 7, mit deren offizieller Vorstellung noch in diesem Monat gerechnet wird.

Demnach scheint GoPro die Hero 7 in drei Farben zu bringen: In Weiß, Silber und Schwarz. Die Kamera bietet offensichtlich gewohnte Funktionen wie Bildstabilisator und ist wasserdicht bis zehn Meter Tiefe. Die Hero 7 scheint es zudem auch ohne Front-Display zu geben: diese Variante besitzt dann nur das rückseitige Display. Laut dem Werbeaufsteller scheint nur die Hero 7 Black das zusätzliche Frontdisplay zu besitzen, die Hero-7-Kameras in Silber und Weiß kommen dagegen offensichtlich ohne Front-Bildschirm. Wobei ein zusätzliches Frontdisplay keine Neuigkeit ist, bereits jetzt verkauft GoPro Hero-Varianten mit einem zweiten Display an der Kamera-Vorderseite.



GoPro tat sich zuletzt schwer auf dem heiß umkämpften Markt für Actioncams. Im Januar 2018 wurde bekannt, dass GoPro erneut Mitarbeiter entlässt.



