Layers of Fear kostenlos bei Twitch Prime

Twitch-Prime-Mitglieder können noch bis zum 1. November 2017 das Horror-Game Layers of Fear: Masterpiece Edition kostenlos downloaden.

Vergrößern Layers of Fear gibt es aktuell kostenlos bei Twitch Prime.

Beim Abo-Dienst Twitch Prime bekommen Amazon-Prime-Mitglieder in dieser Woche wieder ein kostenloses Spiel. Noch bis zum 1. November 2017 steht das Horror-Game Layers of Fear in der Masterpiece Edition als Gratis-Download bereit. Wer noch kein Twitch-Prime-Abo hat, kann über twitch.amazon.com einen kostenlosen Testmonat abschließen und so von den Vorteilen profitieren.

Im First-Person-Horror-Spiel Layers of Fear schlüpfen Spieler in die Rolle eines Malers, der langsam den Verstand verliert. Auf seinen Streifzügen durch sein verlassenes viktorianisches Haus lüftet er nach und nach die dunklen Geheimnisse seiner eigenen Vergangenheit. Die Masterpiece Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel auch Layers of Fear: Inheritance. Das Addon begleitet die Tochter des Protagonisten bei ihrer Heimkehr in ihr Geburtshaus.

Twitch Prime ist an eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft gekoppelt. Der Abo-Dienst ist für 7,99 Euro monatlich oder zum Jahrespreis von 69 Euro verfügbar. Um Twitch Prime nutzen zu können, müssen Amazon-Kunden lediglich ihren Amazon-Account mit ihrem Twitch-Account verknüpfen. Twitch Prime bietet werbefreie Streams und alle 30 Tage ein kostenloses Kanal-Abo. Monatlich gibt es außerdem kostenlosen Ingame-Loot und kostenlose Spiele. Twitch-Nutzer erhalten außerdem einen exklusiven Mitglieder-Rabatt auf vorbestellbare Videospiele bei amazon.de.