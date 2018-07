Lastpass: Jahreslizenz für nur 5,24 Euro statt 20,99 Euro

Die 1-Jahreslizenz für den Passwort-Manager Lastpass ist aktuell für nur 5,24 Euro statt 20,99 Euro erhältlich. Sie sparen 75 Prozent!

Vergrößern Lastpass feiert in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag

Der beliebte und vielseitige Passwort-Manager Lastpass feiert in diesem Jahr den 10. Geburtstag. Passend dazu gibt es aktuell im Humble Store ein attraktives Angebot: Die 1-Jahreslizenz für Lastpass Premium ist für kurze Zeit für nur 5,24 Euro statt 20,99 Euro erhältlich. Sie sparen also satte 75 Prozent. Lastpass ist für alle relevanten Betriebssysteme und Plattformen verfügbar.

Abonnenten des Humble Monthly Bundles erhalten nochmal zusätzlich einen Rabatt: Sie zahlen für die Jahreslizenz 4,71 Euro. Beim Humble Monthly Bundle im August erhalten Sie sofort nach Zahlung von etwa 10 Euro die Spiele Hat in Time, The Escapists 2 und Conan Exiles. Am 3. August, 19 Uhr werden dann diverse weitere Spiele freigeschaltet. Welche? Dies wird vorab nicht verraten.



Lastpass Premium: 1-Jahreslizenz für 5,24 Euro bzw. 4,71 Euro statt 20,99 Euro

Die Spielregeln für das Angebot: Der im Humble Store zum Aktionspreis erworbene Code für Lastpass Premium muss bis spätestens zum 1. September 2018 eingelöst werden. Das 12-monatige Abonnement selbst startet mit dem Zeitpunkt der Aktivierung. Es darf immer nur ein Code verwendet werden. Sie können also nicht mehrere Codes zum günstigen Preis erwerben und dann Lastpass Premium gleich für mehrere Jahre freischalten.

Lastpass ist ein äußerst komfortabler Passwortmanager, der sowohl für Windows als auch iOS und Android verfügbar ist. Besonders gut gefällt uns der „Formularassistent“, der beim Ausfüllen der Adresse und anderer Daten auf Webseiten hilft. Zwar funktioniert er nicht immer perfekt, aber meist besser als bei den anderen Passwortmanagern. Lastpass bietet viele nützliche Zusatzfunktionen, die sich meist auch einfach konfigurieren und nutzen lassen. Sie ermöglichen dem Passwortmanager eine Zwei-Faktor-Authentifizierung über zehn verschiedene Apps, Tools oder Sicherheitssticks, etliche davon sogar in der kostenlosen Lastpass-Version. Das Ausfüllen von Daten aller Art in den Windows-Browser läuft über das Lastpass-Tool zumeist problemlos. Auch unter Android und iOS funktioniert das Ausfüllen von Login-Daten in Browsern gut.



