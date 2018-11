Landwirtschafts Simulator 19 erscheint auch für C64

Als Teil der Collector‘s Edition des Landwirtschafts Simulator 19 erscheint der Titel auch für den Commodore 64.

Vergrößern Die C64-Version liegt der Collector's Edition für PC bei. © Giants Software

Seit dem Start der Farming-Simulator-Reihe Landwirtschafts Simulator im Jahr 2008, erscheint der neueste Teil der Serie in diesem Jahr erstmals auch für den Commodore 64. Wie Martin Rabl von Entwickler Giants Software im Interview mit Lotek64 erklärt , sei die Idee dazu mit dem Release des C64-Mini entstanden. Was Anfangs als Aprilscherz im Internet die Runde machte, wurde nun tatsächlich vom Entwickler verwirklicht und erscheint als Teil der PC-Collector‘s Edition des Landwirtschafts Simulator 19. Dieser Sammlung liegt die C64-Version als Disketten-Image im D64-Format sowie als Modul-Image im CRT-Format auf einer CD bei. Deren Verpackung wurde mit viel Retro-Charme im Stil einer 5 ¼ Zoll Diskette gestaltet. Wenn die Retro-Umsetzung bei den Fans gut ankommt, will der Entwickler die Software in Zukunft auch unabhängig von der Sammler-Edition anbieten.

Der Landwirtschafts Simulator 19 ist auf dem C64 komplett spielbar. Genau wie in der PC-Version gilt es, den Acker mit unterschiedlichen Nutzfahrzeugen zu pflegen und die Ernte zu verkaufen. Die nur 60 kB große Moduldatei wurde aktuell in einer Stückzahl von 70.000 Einheiten produziert. Es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich die knapp 50 Euro teure Collector‘s Edition sein wird und ob Entwickler Giants Software möglicherweise in Zukunft weitere C64-Umsetzungen plant.