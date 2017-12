Kryptowährung: Litecoin legt um 400 Prozent zu

Die Kryptowährung Litecoin konnte in den vergangenen 30 Tagen einen Kursgewinn von mehr als 400 Prozent verbuchen. Damit legt sie einen noch steileren Anstieg hin als die Bitcoin.

Vergrößern Die Kryptowährung Litecoin legt kräftig zu. © Litecoin

Der Kurs der Kryptowährung Litecoin geht zum Jahresende durch die Decke. Aktuell liegt dieser bei knapp 280 Euro – Tendenz steigend. In nur einer Woche konnte die Litecoin damit um fast 230 Prozent zulegen , in den vergangenen 30 Tagen sogar fast 450 Prozent. Der Kurs der Litecoin orientiert sich stark an der Bitcoin. Probleme mit der Kryptowährung wie etwa Auszahlungsverzögerungen oder Überlastung wirken sich positiv auf den Litecoin-Kurs aus. Nutzer die aus der Kryptowährung aussteigen oder schnell auf Kursschwankungen reagieren wollen, wählen häufig den Umweg über die Litecoin. Sie ist flexibler als die klassische Bitcoin und ermöglicht eine höhere Anzahl an Transaktionen.

Der steigende Bitcoin-Kurs wirkt sich also parallel auch auf die Litecoin aus. Viele Anleger vertrauen sogar darauf, dass die Kursentwicklung noch besser läuft als die der Bitcoin. Aufgrund der zuletzt sehr stark steigenden Kurse ist die Lage auf dem Markt für Kryptowährungen jedoch aktuell extrem angespannt. Anleger machen sich zum Absprung bereit – sollte die Blase platzen und die Kurse wieder sinken. Der Bitcoin-Kurs liegt derzeit bei 14.330 Euro. Die Kryptowährung legte in der letzten Woche um 44,5 Prozent und im Monatsvergleich zum 182 Prozent zu.