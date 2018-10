Krass: Spiele-Hardware bis zu 70 Prozent reduziert - beim Saturn Gaming-Weekend

Bis zu 70 Prozent Preisersparniss bei Gaming-Hardware - wo gibt's denn sowas. Beim Gaming-Weekend von Saturn. Im Angebot: Headsets, Mäuse, Notebooks, Spiele, Stühle, Tastaturen und vieles mehr!

Vergrößern Bis zu 70 Prozent bei Spiele-Hardware sparen: Saturn Gaming-Weekend © Saturn

Die Weekend-Deals von Saturn locken mit Rabatten von bis zu 70 Prozent. Neben TV- und Fitness-Geräten ist vor allem die Gaming-Hardware stark im Preis reduziert: Das Gaming-Weekend mit Headsets, Mäusen, Tastaturen, Stühlen, Notebooks und natürlich auch Games beginnt am Samstag (22.10) um 20:00 Uhr und endet am Montag (22.10) um 9:00 Uhr.

Unser Service für Sie: Wir vergleichen den Aktions-Preis mit dem günstigsten Preis im Internet! Und das sind die besten Gaming-Angebote, der direkte Link in den Saturn-Shop ist blau unterlegt:

45 Prozent gespart: Gaming-Headset Razer Overwatch ManO'War Destiny 2 Tournament Edition für 55 statt 100 Euro

39 Prozent gespart: Maus-Pad Roccat Taito Shiny Black (Mid-Size, 3mm) für 11 statt 18 Euro

37 Prozent gespart: Maus & Tastatur Rapoo V100 Gaming Bundle für 25 statt 40 Euro.

37 Prozent gespart: Gaming-Tastatur HP Omen 1100 für 55 statt 87 Euro

35 Prozent gespart: Gaming-Headset HP Omen Headset mit SteelSeries für 39 statt 60 Euro.

33 Prozent gespart: Gaming-Maus Trust GXT 138 X-Ray für 22 statt 33 Euro

29 Prozent gespart: Flug-Joystick Saitek X52 Flight Control System für 88 statt 124 Euro

28 Prozent gespart: Gaming-Tastatur Logitech G613 Lightspeed für 69 statt 96 Euro.

26 Prozent gespart: Gaming-Chair Arozzi Monza (in Rot) für 111 statt 150 Euro

13 Prozent gespart: Gaming-Notebook ASUS ROG Strix GL702ZC-GC177T für 1299 statt 1499 Euro.

