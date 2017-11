Kostenloser Ratgeber für Aktfotografie

Für ein gutes ansprechendes Aktfoto bedarf es einiger Vorbereitung. In einem kleinen kostenlosen E-Book gibt ein Profi-Fotograf Tipps und zeigt Beispiele anhand seiner eigenen Aufnahmen.

Vergrößern Für ein gutes Aktfoto reichen einfache Mittel © Pixabay/Jerzy Gorecki

Sie haben genug von Landschafts-, Tier- und Architekturaufnahmen – jetzt soll es mal der menschliche Körper werden. Nackt. Dass dabei einiges schiefgehen kann, was den Kontakt zwischen Fotograf und Modell danach möglicherweise belastet, liegt auf der Hand, wenn vorab nicht genau darüber gesprochen wird: Wie nackt darf es sein, mit welcher Art Kleidung soll eventuell noch eine besondere Wirkung erzeugt werden, welche Pose soll das Modell einnehmen und soll das Shooting in einem Raum (Gestaltung?) oder besser in der Natur stattfinden?



Ob Sie ein schönes ästhetisches Foto hinbekommen, hängt also nicht nur von der vorhandenen Kamera ab, sondern von einer guten Planung. Der Fotograf Charlie Dombrow, seit über 40 Jahren in der Fotobranche unterwegs, macht Aktaufnahmen am liebsten mit einfachen Mitteln. Tipps für Modell-Posen zeigt er mit seinen Fotos in "Easy Akt – 7 Schritte für ein sexy Shooting daheim", einem kostenlosen Ratgeber, den Sie sich als PDF herunterladen können .

Der Profi-Fotograf gibt außerdem Tipps zur Gestaltung der Aufnahmen, zum Einsatz von Smartphone oder Hobbykamera und wie Sie Aufheller und extra Lichtquellen nutzen können. Erklärt wird, was Sie bei der Wahl der Location beachten müssen (etwa in leerstehenden Gebäuden) und wie Sie Ihr Modell dazu bringen, möglichst entspannt zu posieren. Und welche Tricks lassen sich anwenden, um Problemzonen zu kaschieren und wie können Sie Bilder im Nachhinein noch ein wenig aufpeppen?



Der kleine Ratgeber, der mit einem kurzen Interview mit Charlie Dombrow schließt, ist durchaus hilfreich.

Es wäre allerdings schön gewesen, nicht nur Aktaufnahmen mit weiblichen, sondern auch mit männlichen Darstellern in die Fotoauswahl aufzunehmen.

