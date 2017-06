Kostenlos auf Steam: Payday 2

Nur für kurze Zeit gibt's das Action-Spiel Payday 2 kostenlos auf Steam. Regulärer Preis: knapp 20 Euro.

Vergrößern Gratis auf Steam: Payday 2

Fünf Millionen Aktivierungs-Keys des Action-Spiels Payday 2 verschenkt gerade der Entwickler des Titels auf Steam ( direkter Link ). Die Payday-Serie ist vor allem bei Coop-Spielern nach wie vor sehr beliebt. Die Keys sind zeitlich unbegrenzt und erlauben den Download des kompletten Spiels. Also fix auf Steam anmelden, eine Lizenz abgreifen und 20 Euro sparen. Soviel kostet der Titel nämlich regulär auf Steam.

Als Grund für die Kostenlos-Aktion gibt Overkill Software folgenden Grund an: Man möchte die Nutzerbasis spürbar erhöhen. Wer dann Gefallen an Payday 2 findet, gibt vielleicht noch Geld für zahlungspflichtige DLCs aus - so die simple Kalkulation des Entwicklers. Etwas anrüchig ist dabei die Vorgehensweise von Overkill. Denn die bisher einzeln erhältlichen DLCs gibt's ab sofort nur noch im Bundle - sofern Sie die Ende Juni erscheinende "Ultimate Edition" käuflich erwerben.

Gamesplanet vs. Steam: Bis zu 86 Prozent beim Spiele-Kauf sparen

Payday 2 kam im August 2013 für PC, Playstation 3 und Xbox 360 in den Handel, zwei Jahre später folgten aktualisierte Versionen für Playstation 4 und Xbox One. Unsere ehemalige Schwersterpublikation Gamestar bewertete die PC-Version von Payday 2 damals mit einem "sehr gut" und vergab beachtliche 86 von 100 Punkten. Beim "Bankraub Deluxe" herrsche Hochspannung urteilte Tester Florian Heider: "Die vielen Missionen und freischaltbaren Extras bieten außerdem genügend Futter für viele Stunden Raubzug-Vergnügen."

Und Co-Tester Michael Obermeier rühmte das "Mittendrin"-Gefühl des Ego-Shooters: "Überall schreien Zivilisten, Polizisten und wir Halunken durcheinander, das Heulen der Alarmanlage vermischt sich mit treibender Elektro-Musik und fast im Takt ratternden Sturmgewehr-Salven."