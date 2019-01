Kopfhörer Sony WH-1000XM3 + gratis Lautsprecher

Michael Söldner

Beim Kauf des kabellosen Kopfhörers Sony WH-1000XM3 gibt es bei Amazon kostenlos einen Bluetooth-Lautsprecher als Dreingabe.

Vergrößern Das Bundle aus Kopfhörer und Lautsprecher auf Amazon. © sony.de

Wer auf Amazon den Kopfhörer Sony WH-1000XM3 Bluetooth Noise Cancelling ersteht, erhält als Dreingabe vom Hersteller den tragbaren Bluetooth-Lautsprecher SRS-XB01 kostenlos. Im Vergleich zum Einzelkauf lassen sich dadurch knapp 31 Euro sparen. Da es sich um einen relativ hochwertigen Kopfhörer handelt, fällt der Preis für das Bundle aus Kopfhörer und Lautsprecher mit 359,00 Euro dennoch relativ hoch aus. Im Gegenzug erhalten Käufer mit dem Sony WH-1000XM3 Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer ein Gerät mit aktiver Geräuschunterdrückung. Außerdem lassen sich dank Quick Attention Modus durch Anlegen der Hand an die Ohrmuschel die Umgebungsgeräusche einblenden. Auf die gleiche Art und Weise können Lieder übersprungen werden.

Die das Ohr umschließende Polsterung soll eine perfekte Passform ermöglichen. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt kabellos durch Bluetooth 4.1 und NFC. Die Laufzeit gibt Sony mit bis zu 30 Stunden an. In nur 10 Minuten lässt sich der Kopfhörer für fünf Stunden Musikgenuss aufladen. Der beigelegte Bluetooth-Lautsprecher SRS-XB01 hat eine Laufzeit von bis zu sechs Stunden, ist spritzwassergeschützt und wird in den vier unterschiedlichen Farben Blau, Schwarz und Silber angeboten. Die Extra Bass-Funktion des SRS-XB01 soll basslastige Musik spürbar machen.

