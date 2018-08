Konkurrenz für Twitch: Valve arbeitet an Steam.tv

Valve arbeitet wohl an einer Konkurrenz-Plattform zu Twitch. Erste Streams waren bereits versehentlich zu sehen.

Vergrößern Valve arbeitet an Steam.tv © Valve

Der Entwickler der Steam-Plattform Valve arbeitet wohl an einem Konkurrenz-Produkt zu Twitch. So wurde auf der Domain Steam.tv eine Dota2-Partie der Gruppenphase des E-Sports-Events „The International“ übertragen. Cnet hat darüber berichtet und sogar Screenshots des Streams via Steam.tv zur Verfügung gestellt.

Vergrößern © Cnet

Neben der Übertragung des Spiels kann auf den Steam-Chat zugegriffen werden, auch Gruppenchats waren möglich. Laut dem Bericht soll es in Googles Chrome-Browser einen eingebauten Voice-Chat geben, der in Mozillas Firefox sowie Microsofts Edge-Browser nicht verfügbar war.

Valve selbst hat sich gegenüber The Verge nun auch zu Steam.tv geäußert. Laut Valve arbeite man an einer Stream-Übertragung für das jährlich stattfindende Dota2-Tunier. Der nun übertragene Stream war allerdings nur ein Test-Feed, der nicht für die Öffentlichkeit gedacht war. So bleibt nun abzuwarten ob Valve Steam.tv demnächst startet. Die KO-Runden des diesjährigen „The International“ starten zumindest ab dem 20. August 2018, das Preisgeld des Turniers liegt dieses Jahr bei etwa 24 Millionen US-Dollar.



