Kommentar: Das iPhone floppt, aber das Apple-Ökosystem wächst und gedeiht

Stephan Wiesend

Die Verkaufzahlen des iPhone könnten besser sein, ein Trost ist die stetig wachsende Zahl der Apple-Nutzer.

Vergrößern Vor allem in China war das iPhone XS ein Flop.

Mit Erleichterung hat die Börse auf den aktuellen Quartalsbericht von Apple reagiert, trotz des bereits bekannten Umsatzrückgangs durch iPhone-Verkäufe.

Mit seiner schockierenden Umsatzwarnung vom 2. Januar hatte Tim Cook die Enttäuschung über mäßige iPhone-Umsätze ja bereits vorweggenommen und es gab viele positive Aspekte in der Bilanz. So sind etwa die iPhone-Umsätze in den USA und Japan gestiegen. Ein sehr positives Signal ist aber vor allem die steigende Anzahl der Apple-Nutzer: Wie Tim Cook in einem Gespräch mit Investoren erklärt, gab es noch nie so viele Nutzer eines Apple-Produktes – zwischen Januar und Dezember ist die Anzahl aller aktiv verwendeten Apple-Geräte von 1,3 auf 1,4 Milliarden gestiegen – Air Pods nicht mit gerechnet. Wohl um die Investoren etwas zu beruhigen, hat Luca Maestri außerdem erstmals die Zahl aller weltweit aktiv genutzten iPhones genannt: Aktuell gibt es beeindruckende 900 Millionen aktiv genutzte iPhones! Allein in den letzten 12 Monaten soll diese Zahl um 75 Millionen gestiegen sein. Warum ist das aber für viele Analysten so wichtig? Oder sind das nur Durchhalteparolen?

Wachstumsmarkt Services

Das ist vor allem deshalb wichtig, da für Apple der Bereich Dienste bzw. „Services“ immer wichtiger wird. Steigende Mitgliederzahlen im Apple-Ökosystem sind da eine gute Nachricht. Längst macht ja Apple nicht nur mit dem Verkauf von iPhones und Apple-TVs Umsätze, sondern auch Apple-Music-Abos, Apple-Pay-Gebühren und iPhone-Zusatzversicherungen. So kann selbst das alte iPhone 6 eines armen Studenten per Apple Music viel Geld in Apples Kassen strömen lassen. Das Geschäft scheint gut zu laufen und kräftig zu wachsten: Im Dezemberquartal stiegen die Umsätze um 19 Prozent auf 10,8 Milliarden. Rekordumsätze erzielte Apple bei Apple Care, aber auch Apple Music hat aktuell bereits 50 Millionen Abonnenten – regelmäßig zahlende noch dazu. Nicht zu vergessen: Mit einer Marge von 62,8 Prozent sind diese Dienste weit profitabler als Hardware Produkte wie iPad und Macbook, die nur 34,4 Prozent abwerfen.

Vergrößern Apples Gesamtumsatz (violett) hängt noch stark von dem des iPhones ab (grün). Die Services bringen aber stetig mehr ein (rot) - saisonunabhängig.

Apples Strategie, hochpreisige Produkte zu verkaufen, hat ja seine Berechtigung. Mit 300-Euro-iPhones kann ein Konzern wie Apple einfach keine soliden Gewinne erzielen. Auch andere Smartphone-Hersteller leiden unter einem gesättigten Markt, in dem die Kunde nicht mehr regelmäßig ihre Smartphones upgraden – so erfreut sich etwa das iPhone SE noch immer eines großen Fankreises. Langfristig sollte Apple seine Umsätze stabilisieren können, braucht aber dringend neue Produkte, die neue Umsätze erschließen. Die größten Hoffnungen liegen dabei bekanntlich im Bereich Dienste, wozu Apple so unterschiedliche Bereiche wie Apple Care, iCloud, Apple Pay und Apple Music zählt. Wichtig für Apple sind aber nicht nur viele Kunden, sondern auch viele Entwickler. Allein in China soll es laut Cook ja 2,5 Millionen registrierte iOS-Entwickler geben – angesichts einer jährlichen Gebühr handelte es sich dabei ja keineswegs um „Karteileichen“. Der Apple-Nutzerkreis wächst also stetig, mehr als zwei Drittel der Käufer eines Macs oder iPads war in China außerdem ein Erstkäufer.

Macs und iPads

Gut sieht es also für iOS aus. Hat sich aber auch die Zahl der Mac- und iPad-Anwender gesteigert? Neben dem Umsatzbringer iPhone sind Macs und iPads ja etwas aus dem Blickfeld gerückt. Dabei haben sie sich im letzten Quartal hervorragend gehalten. Die Umsätze mit Macs stiegen um 9 Prozent, bei iPads dank des iPad Pro um 18 Prozent. Aber auch Apple Watch und Air Pods verkauften sich hervorragend. Auf Erfolgsmeldungen beim Homepod musste Apple aber anscheinend verzichten, gegen Amazon Alexa und zahllose Konkurrenten scheint Apples Lautsprecher weiterhin keinen Stich machen zu können.

Beim Thema Mac also eigentlich eine Erfolgsmeldung, leider ist bisher die Zahl der verkauften Geräte nicht bekannt. Leider bedeuten steigende Umsätze außerdem keine steigenden Nutzerzahlen. Das Unter-Ökosystem-Macs scheint kaum noch zu wachsen, ganz im Gegensatz zur iOS-Plattform. Hier kann aber vielleicht eine neue Generation von iMacs weiterhelfen, zumindest hoffen wir dies.

Fazit

Für Apple sieht es langfristig doch recht positiv aus. Die Zeiten jährlicher Umsatzsprünge und Börsenrekorde sind vielleicht erst einmal vorbei, an der Profitabilität und Stabilität der Firma selbst gibt es aber nichts zu bemängeln. Die schlechten Verkaufszahlen in China könnten sich außerdem schnell wieder bessern, so plant Apple etwa eine Preissenkung in vielen Auslandsmärkten. Bisher hatte sich ja Apple am Dollarkurs orientiert, was dank starkem Dollar zu herben Aufpreisen in fast allen anderen Ländern führte. So haben wir ja schon öfter vermutet, dass sich das iPhone XS mit einem Verkaufspreis von 999 Euro weit besser verkaufen würde.