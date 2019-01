Kodi 18 Leia: Neuer Release Candidate verfügbar

Panagiotis Kolokythas

Der RC5 von Kodi v18 Leia steht nun auf allen Plattformen zum Testen bereits. Die Entwicklung nähert sich dem Ende.

Vergrößern Kodi 18 RC5 verfügbar © Kodi.tv

Kodi v18 Leia RC5 ist verfügbar und damit nähert sich auch die Fertigstellung der neuen Version der beliebten Media-Player- und Media-Center-Software. Über eineinhalb Jahre sind seit Veröffentlichung von Kodi v17 Krypton vergangen.

Der fünfte Release Candidate von Kodi v18, so betonen die Entwickler, ist wohl die letzte Vorabversion, ehe dann die finale Version veröffentlicht werden kann. Jedenfalls dann, wenn keine Stopp-Bugs oder Stabilitätsprobleme mehr den Release verzögern. Irgendwann müsse die Entwicklung aber abgeschlossen werden, so die Entwickler. Es könnte also sein, dass die finale Version von Kodi v18 mit kleineren Bugs erscheint. Die Nutzer, so heißt es, sollten sich darüber aber keine großen Sorgen machen, denn die Bugs sollen dann mit regelmäßigen Aktualisierungen beseitigt werden.

Den Veröffentlichungsnotizen ist zu entnehmen, dass mit dem RC5 noch diverse kleinere Bugs behoben wurden. Darunter ein Fehler bei der HDR-Wiedergabe unter Android oder beim Abspielen von Hörbüchern. Ein Problem habe man weiterhin bei der Erkennung von 25p und 50i oder 29,97p und 60i, hierfür hat man aber nun einen Workaround implementiert. Unter Windows wurde ein Absturz-Problem beim Abspielen von DVDs gelöst. Hinzu kommt ein Bugfix für ältere MySQL-Datenbanken. Eine Auflistung aller Bugfixes und Verbesserungen finden Sie auf dieser Seite.



Kodi v18 Leia kann über diese Seite heruntergeladen werden. Klicken Sie dort auf das von Ihnen verwendete Betriebssystem bzw. Plattform (Windows, Linux, macOS, Android, Raspberry Pi, iOS und andere) und wählen Sie im eingeblendetem Fenster den Tab "Pre release" aus.



In den Veröffentlichungsnotizen rufen die Entwickler außerdem zur Unterstützung des Kodi-Projekts auf. Sei es durch Spenden oder durch eine Beteiligung an der Weiterentwicklung. Wer sich als Entwickler in seiner Freizeit an dem Kodi-Projekt beteiligen will, der findet auf dieser Seite alle Infos zum Start.