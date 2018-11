Kodi 18 Leia: Fünfte und damit letzte Beta verfügbar

Die Beta von Kodi v18 Leia steht nun auf allen Plattformen zum Testen bereits. Die Entwicklung nähert sich damit dem Ende.

Vergrößern Kodi 18 Beta 5 verfügbar © Kodi.tv

Kodi v18 Leia Beta 5 ist verfügbar und damit nähert sich auch die Fertigstellung der neuen Version der beliebten Media-Player- und Media-Center-Software. Über eineinhalb Jahre sind seit Veröffentlichung von Kodi v17 Krypton vergangen. Die Beta 5 von Kodi v18, so betonen die Entwickler, ist die letzte Beta-Version. Als Nächstes soll nun der eine oder andere Release Candidate folgen, ehe dann schließlich die finale Version von Kodi v18 Leia freigegeben werden kann. Ob dies noch in diesem Jahr geschieht, bleibt abzuwarten. Wir sind da eher skeptisch.

Die Entwickler konzentrieren sich derzeit auf die Behebung der letzten Bugs und wollen gemeldete Usability-Probleme angehen. Mit der Beta 5 werden einige Probleme gelöst. Davon profitiert beispielsweise die Android-Variante, bei der die Video-Wiedergabe verbessert wurde. Bei der OSX-Version von Kodi gibt es Verbesserungen beim Wechseln der Auflösungen. Bei der Windows-Version konnten diverse Fehler auftreten, wenn sich bestimmte CPUs im Rechner befanden. Dieses Problem wurde mit Beta 5 gelöst. Hinzu kommt die Unterstützung für RDS (Radio Data System) im PVR-Backend. Hinzu kommen - wie immer - auch generelle Verbesserungen im Programmcode.

Kodi v18 Leia kann über diese Seite heruntergeladen werden. Klicken Sie dort auf das von Ihnen verwendete Betriebssystem bzw. Plattform (Windows, Linux, macOS, Android, Raspberry Pi, iOS und andere) und wählen Sie im eingeblendetem Fenster den Tab "Pre release" aus.



In den Veröffentlichungsnotizen zur Beta rufen die Entwickler außerdem zur Unterstützung des Kodi-Projekts auf. Sei es durch Spenden oder durch eine Beteiligung an der Weiterentwicklung. Wer sich als Entwickler in seiner Freizeit an dem Kodi-Projekt beteiligen will, der findet auf dieser Seite alle Infos zum Start.