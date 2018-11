Klassiker: Jill of the Jungle Trilogie gratis auf GOG

Auf GOG steht die Trilogie zum 2D-Plattformer Jill of the Jungle für Windows, Mac und Linux zum kostenlosen Download bereit.

Vergrößern Jill of the Jungle ist ein Plattformer aus den Anfangsjahren von Epic Games. © gog.com

Als Epic MegaGames im Jahr 1992 den Plattformer Jill of the Jungle für DOS-Rechner veröffentlichte, ahnte noch niemand, dass der Publisher Jahrzehnte später mit Spielen wie Gears of War oder Fortnite zu den Schwergewichten der Branche gehören würde. Für die Entwicklung zeichnete Tim Sweeney verantwortlich, der mittlerweile CEO von Epic Games ist. Wer Jill of the Jungle damals verpasst hat oder gern in Erinnerungen schwelgen möchte, findet nun eine perfekte Möglichkeit dazu.

Auf GOG wird die The Complete Trilogy von Jill of the Jungle derzeit kostenlos angeboten. Darin sind die drei Spiele Jill of the Jungle, Jill Goes Underground und Jill Saves the Prince enthalten. Die Aktion scheint zeitlich nicht limitiert zu sein. Die Trilogy läuft auf Rechnern mit Windows 7 bis 10, unter Ubuntu und Mac OS X ab 10.11. Auf der Festplatte beansprucht der Klassiker mit drei Teilen nur 15 MB. Das Handbuch ist als digitale Version enthalten. Große Ansprüche an den Rechner stellt Jill of the Jungle heute nicht mehr. Der Titel ist grafisch eher einfach gestaltet, machte aber schon von den im VGA-Grafikmodus zur Verfügung stehenden 256 Farben Gebrauch. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich durch den Umstand kompensieren, dass man in Jill of the Jungle zu jeder Zeit einen Speicherpunkt erstellen kann. Bei anderen Spielen der Zeit bedeutete ein Ableben auch den Neustart des Levels.

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy kostenlos herunterladen