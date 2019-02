Kindle Paperwhite für nur 90 Euro im Angebot

Panagiotis Kolokythas

Amazons meistverkauften E-Reader Kindle Paperwhite gibt es aktuell zu einem sehr attraktiven Preis.

Vergrößern Amazon Kindle Paperwhite zu günstigem Preis erhältlich © Amazon

Amazon bot zuletzt im Dezember das aktuelle Kindle Paperwhite reduziert an. Nun gibt es das Gerät nochmal 10 Euro günstiger: Nur bis 13. Februar kostet das Paperwhite damit nur 89,99 Euro statt der üblichen 119,99 Euro . Amazons Kindle Paperwhite ist ein E-Reader mit 6 Zoll Bildschirmdiagonale mit einem 300-ppi-Display. So lesen Sie fast wie auf echtem Papier. Das Display bietet zudem eine integrierte Beleuchtung, so können Sie auch im dunklen Zimmer bequem lesen.

Das Kindle Paperwhite ist mit IPX8 wassergeschützt und besitzt eine integrierte Beleuchtung mit fünf LEDs. Mit einer Akkuladung lässt sich das etwa 180 Gramm schwere Gerät mehrere Wochen lang nutzen.



Das Modell für 89,99 Euro verfügt über 8 Gigabyte Speicher und es werden Amazon-Spezialangebote auf dem Gerät angezeigt, sobald dieses gesperrt ist. Für das 8-GB-Modell mit WLAN ohne Spezialangebote zahlen Sie derzeit 109,99 Euro statt 139,99 Euro . Das Top-Modell mit 32 Gigabyte internem Speicher, WLAN, Gratis-4G-Zugang und ohne Spezialangebote kostet 199,99 Euro statt 229,99 Euro.

Kindle Paperwhite für 89,99 Euro statt 119,99 Euro



