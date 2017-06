Killing Floor aktuell gratis zum Download - Koop-Horror-Spiel

Der Humble Store verschenkt derzeit die Vollversion des Zombie-Koop-Shooters "Killing Floor".

Vergrößern Killing Floor ist aktuell gratis erhältlich.

Der Humble Store verschenkt aktuell mal wieder ein Spiel: Dieses Mal erhalten die Gamer nach einer kostenlosen Anmeldung das Ko-Op Survival Horror-Spiel "Killing Floor". Das von Tripwire Interactive entwickelte Spiel ist sowohl für Windows als auch für MacOS und Linux verfügbar. Das Spiel gibt es komplett in deutscher Sprache.

In "Killing Floor" müssen sich bis zu sechs Spieler gemeinsam gegen Wellen von immer stärker werdenden Zombie-Horden zur Wehr setzen. Je öfters und länger man spielt, desto mehr Fähigkeiten erlernt die eigene virtuelle Figur. Insgesamt gibt es zehn unterschiedliche Monsterarten und über 33 Waffen. Die Windows-Version enthält außerdem ein Entwickler-SDK, mit dem eigene Level und Mods gebastelt werden können. Zu guter Letzt kann das Spiel auch im Offline-Modus zum Training gespielt werden.

Nachdem Sie sich für den Humble Store angemeldet haben, landet "Killing Floor" auf dieser Seite nach einem Klick auf "Add to Cart" in ihrem Einkaufswagen mit einem Kaufpreis in Höhe von 0 Euro. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie per Mail den Steam-Key für das Spiel. In Steam können Sie dann das Spiel ihrer Bibliothek hinzufügen, herunterladen und spielen.

Killing Floor hat einen Wert von etwa 18 Euro im Humble Store. Allerdings: Im Rahmen der Steam Sommer-Aktion ist das Spiel aktuell direkt bei Steam für 4,49 Euro erhältlich. Welche Spiele es ansonsten im Steam-Summer-Sale gibt, erfahren Sie in diesem Beitrag.



Unter Windows wird ein System mit einer 2,4-GHz-CPU, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und einer DirectX-9-kompatible Grafikkarte empfohlen. Unter MacOS werden nur Nvidia- und AMD-GPUs unterstützt. Linux-Gamer sollten ebenfalls eine CPU mit mindestens 2,4 Gigahertz besitzen. Auf der Festplatte belegt das Spiel ungefähr 2 Gigabyte.