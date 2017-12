KI: Nvidia zeigt beeindruckenden Fake

Eine von Nvidia entwickelte KI kann Videoaufzeichnungen komplett umkrempeln: Aus Tag wird Nacht, aus Winter wird Sommer.

Vergrößern Aus der trostlosen Winterlandschaft wird ein sommerliches Szenario. © youtube.com

Bislang gehen die meisten Menschen davon aus, dass sie Fakes in Videos recht gut erkennen können. Diese Annahme widerlegt Nvidia nun mit einer KI, die Videos aus dem Straßenverkehr komplett umkrempeln kann. Aus einer im Winter mit dichter Schneedecke aufgezeichneten Video wird durch die Rechenpower aktueller Grafikkarten im Zusammenspiel mit der KI eine Aufnahme aus dem Sommer : Büsche sind wieder von einem dichten Blattwerk bedeckt, der Matsch am Straßenrand hat sich in satte Wiesen verwandelt.

In einem weiteren Beispiel hat Nvidia die Tageszeit des Videos verändert. Das ursprünglich am Tag aufgenommene Videos zeigt in der veränderten Form eine nächtliche Straße. Im Gegensatz zum ersten Videos wird der Fake hier jedoch an vielen Details deutlich. Die Schatten unter den Autos scheinen oft nicht zu stimmen. Im Gegenzug generiert die KI Rücklichter, die sich auf der Motorhaube spiegeln. In einem dritten Beispiel hat die KI Geparden in Katzen verwandelt . Auch umgekehrt funktioniert diese Verwandlung. Teilweise sind die Vierbeiner aber nach der Transformation etwas deformiert. Beeindruckend sind alle Videos, doch es gibt auch kritische Stimmen. So würde die KI dafür sorgen, dass Menschen das Vertrauen in das Gesehene oder Gehörte verlieren. Schließlich lassen sich alle Inhalte manipulieren und verändern.