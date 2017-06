KeePass 2.36: Passwort-Manager in neuer Version

Der praktische Passwort-Manager KeePass ist in der neuen Version 2.36 erschienen. Hier die Infos.

Vergrößern Keepass ist in einer neuen Version erschienen © Fotolia / kaptn

KeePass ist in der neuen, stabilen Version 2.36 erschienen. Die Entwickler des Open-Source-Tools empfehlen den Wechsel von jeder vorherigen Version hin zur neuen Version. Diese bietet diverse Neuerungen und Verbesserungen. Dazu zählt beispielsweise die Möglichkeit Passwort-Duplikate oder ähnliche Passwörter ausfindig zu machen. Über einen weiteren Befehl kann ein Passwort-Qualitäts-Report ausgegeben werden, dem zu jeden Dienst, dessen Passwort über KeePass verwaltet wird, die Qualität des ausgewählten Passworts zu entnehmen ist.

Vergrößern Mit KeePass können Sie bequem alle Passwörter verwalten © KeePass

Mit dem KeePass-Passwort-Safe speichern Sie alle Ihre Passwörter und Zugangsdaten in einer verschlüsselten Datenbank. Die Passwörter lassen sich in Gruppen zusammenfassen. Damit Ihnen die sicheren Passwörter nicht ausgehen, bringt das Tool auch einen Passwortgenerator mit. Die besten Tipps für ein sicheres Passwort verraten wir Ihnen in diesem Beitrag.

KeePass selbst in zwei Editionen erhältlich: In der 1.x-er Version, die auf GDI+ basiert und in der 2.x-er Version, die auf .Net Framework setzt. Wie sich die Editionen voneinander vom Funktionsumfang unterscheiden, erfahren Sie hier direkt bei den Entwicklern.





Lesetipp: Die besten Passwort-Manager