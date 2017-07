Kaspersky Free startet: Neuer Gratis-Antivirus-Schutz

Kaspersky bietet ab sofort mit Kaspersky Free eine Gratis-Version von Kaspersky Antivirus zum Download an.

Vergrößern Kaspersky Free © Kaspersky

Nach einer Testphase bieten die Sicherheitsexperten von Kaspersky ab sofort eine kostenlose Variante von Kaspersky Antivirus an: Kaspersky Free. An der Gratis-Version, so Kaspersky-Gründer Eugene Kaspersky in einem Blog-Eintrag , sei über ein halbes Jahr gearbeitet worden und es habe Pilot-Versionen in einigen Regionen gegeben. Darunter in Russland, China und Norwegen. Nach dem Abschluss der Tests könne die Version nun weltweit allen Nutzern angeboten werden.

Die Gratis-Version richte sich an die Nutzer, die nicht 50 US-Dollar und mehr für einen Premium-Schutz ausgeben wollen und stattdessen zu Gratis-Varianten anderer Hersteller oder zum mit Windows mitgelieferten Windows Defender greifen. Aus diesem Grund stehe Kaspersky Free nicht mit den anderen, kostenpflichtigen Produkten des Unternehmens in Konkurrenz, die Extra-Funktionen wie Kinderschutz, sicheres Bezahlen und sichere Verbindungen (VPN) bieten. "Eine steigende Anzahl von Installationen von Kaspersky Free wird sich positiv auf die Qualität des Schutzes aller Nutzer auswirken", verspricht Eugene Kaspersky.

Kaspersky Free bietet grundlegende Funktionen einer Antiviren-Software. So werden beispielsweise über eine sich laufend aktualisierende Datenbank alle Dateien, Surf-Aktivitäten, Instant-Messages und Mails auf Schädlinge hin überprüft.



Vergrößern Kaspersky Free: Start erfolgt in mehreren Phasen © Kaspersky

Der Start von Kaspersky Free erfolgt allerdings nicht zeitgleich auf der ganzen Welt, sondern in vier Phasen über die kommenden vier Monate In der ersten Phase erhalten nun unter anderem USA und Kanada das Sicherheitstool. Die englischsprachige Fassung ist auf dieser Seite verfügbar. In der zweiten Phase (5. bis 7. September) folgen unter anderem der Nahe Osten, Afrika und die Türkei. Zwischen dem 3. und 8. Oktober startet Kaspersky Free dann in vielen weiteren europäischen Ländern, darunter dann auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Lesetipp: Antivirus-Software für Windows 10 im Test