Käse nun richtig: Android 8.1 erhält korrektes Burger-Emoji

Google-Chef Sundar Pichai steht zu seinem Wort: Mit Android 8.1 kommen korrigierte Burger- und Bierglas-Emojis.

Vergrößern Neues und altes Burger-Emoji in Android © https://blog.emojipedia.org/google-fixes-burger-emoji/

Die Fertigstellung von Android 8.1 nähert sich und aufmerksame Tester der neuen Developer-Preview haben eine – zumindest aus Sicht einiger Web-Nutzer - wichtige Entdeckung gemacht: Google hat einige Emojis korrigiert, wie Emojipedia in einem Blog-Eintrag berichtet.

Google-Chef Sundar Pichai hat damit seine Ankündigung von Ende Oktober umgesetzt. Damals war per Twitter eine heiße Diskussion darüber ausgebrochen, wer das „richtige“ Burger-Emoji hat. Anlass war die Tatsache, dass beim Apple-Burger-Emoji die Käsescheibe über dem Burger-Patty liegt, während beim Burger-Emoji von Google die Käsescheibe ganz unten und damit unter dem Burger-Patty positioniert ist. „Wir lassen alles andere liegen und kümmern uns gleich Montag darum“, hatte Google-Chef Sundar Pichai damals in einem Tweet angekündigt. Er fügte aber hinzu, dass „das Volk“ noch entscheiden müsse, wo die Käsescheibe nun hin müsse.

Die Entscheidung ist offenbar mittlerweile in den Google-Entwicklerstudios gefallen: Beim neuen Burger-Emoji in Android 8.1 sieht die Reihenfolge der Burger-Bestandteile nun von oben nach unten betrachtet wie folgt aus: Brot, Salatblatt, Tomatenscheibe, Käsescheibe, Patty, Brot. Jetzt ist Apple am Zug, denn das Apple-Burger-Emoji tanzt mit der Anordnung Brot, Tomate, Käse, Patty, Salat, Brot nun aus der Reihe. Salat an letzter Stelle vor dem Brot gefällt nicht jedem.

@Emojipedia It looks like Google fixed the beer and burger emojis in the latest 8.1 developer preview. The nightmare is over. pic.twitter.com/4tiRHLpJOm — Bryce Anderson (@fluffh3ad) 28. November 2017

Beim Fixen der Emojis hat Google in Android 8.1 auch zwei weitere in die „Kritik“ geratene Emojis korrigiert: Unter Android 8 war das Bierglas-mit-Schaum-Emoji nur halb mit Bier gefüllt. Ein halbes Bierglas mit Bierschaum – wo gibt es sowas? Also ist ab Android 8.1 das Bierglas nun wieder voll. Das gilt auch für die beiden Biergläser-mit-Schaum-die-angestoßen-werden-Emojis. Natürlich wird die Käsescheibe nicht die einzige Neuerung von Android 8.1 sein.