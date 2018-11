Kadrilj und Fyrtur: Smarte Rollos von Ikea

Das schwedische Möbelhaus Ikea bietet in Kürze in den Niederlanden mit Kadrilj und Fyrtur zwei smarte Rollos an.

Vergrößern Der Preis für Ikeas Kadrilj-Rollo beginnt bei 100 Euro. © Ikea

Ikea wird sein Smart-Home-Angebot in Kürze um zwei smarte Jalousie-Modelle erweitern. Der niederländische Technik-Blog Teknikveckan hat im Ikea-Online-Shop bereits das erste Modell erspäht. Das Rollo hört auf den Namen Kadrilj und ist zum Teil lichtdurchlässig. In der Farbe Grau wird es in fünf unterschiedlichen Größen erhältlich sein. Die günstigste Option liegt bei 99,95 Euro und die teuerste bei 139 Euro.

Mit Fyrtur plant Ikea den Mutmaßungen zufolge außerdem noch eine zweite Variante, die das Fenster komplett verdunkelt. Preise hierzu wurden jedoch noch nicht genannt. Sowohl Kadrilj als auch Fyrtur können per App, per Fernbedienung oder per Sprachbefehl gesteuert werden. Wann die beiden Rollo-Modelle in Deutschland erhältlich sein werden und was sie hierzulande kosten, ist bislang nicht bekannt.

Das schwedische Möbelhaus will unter anderem mit seinen Tradfri-Produkten einen besonders günstigen Einstieg ins smarte Zuhause ermöglichen. Tradfri unterstützt die Smart-Home-Plattformen Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa. Die Tradfri-Familie bietet aktuell unterschiedliche smarte Leuchtmittel, eine Tradfri-Steckdose soll ebenfalls in Kürze erscheinen.

Smart Home: Die Technologie im Praxis-Test